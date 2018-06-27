Как одно слово позволяет недоплачивать пенсионерам по 37 рублей в месяц 27.06.2018, 7:53

Фото: bobruisk.ru

Государство «экономит» на этом более $500 миллионов в год.

Средняя пенсия по возрасту в Беларуси с 1 мая 2018 года — 340 рублей 53 копейки, а средняя зарплата за май — 943 рубля 90 копеек. «Средний» пенсионер получает чуть больше трети от того, что получает «средний» работник, пишет euroradio.fm.

Вопрос национальной безопасности

Но разве белорусское правительство не обещало, что средняя пенсия по возрасту будет составлять как минимум 40% от средней зарплаты? Обещало! Это было еще в 2014 году. В «Генеральном соглашении между правительством Республики Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2014-2015 годы» читаем:

«Подтверждена задача обеспечить и в дальнейшем соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы работников на уровне не ниже 40 процентов».

В марте 2016 года Марианна Щеткина, тогда еще министр труда и социальной защиты, подтвердила намерение властей удержать среднюю пенсию хотя бы на уровне 40% к средней зарплате. По ее словам, если в 2001 году соотношение пенсии к заработной плате составляло 45%, то в 2015 году было уже 41,7%.

«Наша национальная безопасность не допускает ситуации, при которой это соотношение опустилось бы ниже 40%. Хорошо бы, чтобы увеличивалось», — сказала министр.

Если бы сегодня эти обещания выполнялись, средняя пенсия должна была бы составлять не меньше 377 рублей 56 копеек. Напомним, с 1 мая 2018 года она составляет 340 рублей 53 копейки.

А где же оставшиеся 37 рублей?

Тут, как говорится, есть нюанс. Генеральное соглашение между правительством Беларуси и профсоюзами перезаключается раз в 2-3 года. И вот, в соглашении на 2016-2018 годы абзац про пенсии… оказался слегка отредактирован:

«Принимать меры, направленные на обеспечение соотношения средней пенсии по возрасту и средней заработной платы работников до уровня не ниже 40 процентов».

Чувствуете разницу между «обеспечить» и «принимать меры, направленные на обеспечение»? А белорусские пенсионеры чувствуют! Эта разница равна 37 рублям и 3 копейкам, которые государство каждый месяц недоплачивает «среднему» пенсионеру.

Давайте посчитаем, сколько замена одного слова позволяет государству сэкономить на пенсионерах

К началу 2018 года в Беларуси было 2 377 364 человека старше трудоспособного возраста. Это число приблизительно соответствует количеству получателей пенсии по возрасту. В среднем каждый из них сейчас получает по 340 рублей 53 копейки в месяц. А если бы государство не заменило в генеральном соглашении слово «обеспечить» на слова «принимать меры, направленные на обеспечение», получали бы 377 рублей 56 копеек.

Разница для каждого из 2,3 млн пенсионеров по возрасту — 37 рублей и 3 копейки. В месяц государство экономит на них 88 млн рублей, а в год — аж 1 млрд 56 млн рублей. А все благодаря тому, что передумало «обеспечивать», а решило «принимать меры, направленные на обеспечение»!