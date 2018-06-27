Согласен с Кикабидзе 4 Алексей Широпаев

27.06.2018, 8:10

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Фото с сайта otrageniya.com.ua

СССР нет, но Путин пытается действовать его методами.

Советский герб – это нечто монструозное. Предельно откровенная, наглая политическая декларация экспансии. Серп и молот, накрывающие земной шар – что может быть откровеннее такого выражения идеи Мировой революции. Вся история Совка есть история "гибридной" войны за глобальное господство. Почему-то распространено мнение, что Мировая революция – это якобы чисто троцкистская игрушка, и с победой линии Сталина Советы от нее отказались. Ну, вообще-то товарищ Ленин был с Троцким вполне солидарен, и когда красная орда Тухачевского и Буденного рвалась в 20-м году на запад, она намеревалась мчаться "через труп Польши" и далее, в революционную Германию и к Ла-Маншу – как когда-то Батый к "последнему морю". Однако поляки в союзе с украинскими войсками сорвали тогда эту чисто военную реализацию идеи Мировой революции, и Ленин дал временный и вынужденный откат к НЭПу. Следующую попытку броска на запад предпринял товарищ Сталин. Он готовился к ней почти 20 лет, ради этого провел индустриализацию и людоедскую коллективизацию, превратил страну в симбиоз военного стана и концлагеря, создал колоссальную армию, опробовал силы в войне с Финляндией, вел огромную подрывную работу через Коминтерн – но все обломало 22-ое июня, читайте Виктора Суворова.

Итоги Второй мировой войны оказались для СССР в буквальном смысле половинчатыми – под пятой советского коммунизма оказалась лишь только половина Европы. Советский Союз продолжил "гибридную" войну за Мировую революцию, а, проще говоря, повторяю – за глобальное господство. В частности, огромная роль в этом деле отводилась передовому отряду, форпосту КГБ – Министерству госбезопасности ГДР: ШТАЗИ. Данную контору вполне можно рассматривать как ударное подразделение Лубянки, занимавшееся вопросами развития и насаждения международного терроризма. Именно ШТАЗИ готовила террористов для палестинских организаций, с целью дестабилизации Запада направляла работу леворадикальной "Фракции Красной Армии", сотрудничала с известным Ильичем Рамиресом Шакалом. Агентом ШТАЗИ называют и знаменитую партизанку "Таню", немецкую соратницу Че Гевары, вместе с ним орудовавшую в боливийских лесах с целью охватить революционным пожаром весь Латиноамериканский континент (1966-67 гг.).

Помощь Лубянки чилийскому президенту Альенде, кубинская интервенция в Анголу, советское вторжение в Афганистан, финансирование международного коммунистического движения, работа с движением "за мир", вербовка агентуры в западных политических, журналистских и деловых кругах – все это этапы и различные стороны "гибридной" борьбы за Мировую революцию. Советская политика "мирного сосуществования двух систем", рассчитанная на западных благодушных идиотов, была лишь прикрытием этой борьбы. Вот что важно понять: от идеи Мировой революции Советский Союз не отказывался НИКОГДА, вплоть до самого своего распада. Но она, эта идея, ПЕРЕЖИЛА распад СССР, поскольку по слабости и порочности человеческой было сохранено главное: темное "кольцо всевластия" - КГБ. Большевизия лишь ужалась в размерах, отказалась от явно одиозной символики, но сохранилась в своей сути (о чем свидетельствует, в частности, российская реакция на антисоветизм Вахтанга Кикабидзе). Появились новые "гибридные" средства и методы дестабилизации Запада, скажем, технология кибер-войны. Хотя и старые методы в наличии и прекрасно работают…

Р.S. Кстати, в марте этого года Ильич Рамирес Шакал, отбывающий пожизненный срок во Франции, обратился к Путину с просьбой, чтобы тот поспособствовал его освобождению. Любопытно.

Алексей Широпаев, «Фейсбук»