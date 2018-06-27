«ЖКХ вам – не воспитатели в детсаду» 5 27.06.2018, 8:20

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Фото: Алексей Сидляревич

Жители Полоцка с риском для жизни ходят по аварийному мосту.

В Полоцке закрыли на ремонт деревянный пешеходный мост через реку Полоту, ведущий к Софийскому собору. Горожан предупредили о том, что ходить по нему нельзя. Но местные жители продолжают это делать, несмотря на зияющие дыры в мосту и высоту от 7 до 10 метров. Сайт tut.by выяснил, что заставляет полочан рисковать жизнью и когда ЖКХ планирует завершить ремонт.

— Пешеходный мост через Полоту связывает большой район новостроек с историческим центром города. По нему ежедневно ходили сотни людей, в том числе и мы с женой, — рассказывает житель Полоцка Алексей Сидляревич. — А так как мост ведет к Софийскому собору, то им пользовались и туристы. За долгое время эксплуатации конструкция стала ветхой: в настиле появились дыры.

Образовавшиеся «прорехи» небезопасны для пешеходов. Недавно на мосту заварили проходы и поставили таблички «Опасная зона! Вход запрещен!». Однако кто-то оторвал эти таблички, а в металлической сетке ограждения прорезал дыру. Через нее можно свободно пролезть и попасть на мост. В итоге, несмотря на запрет, здесь как ходили, так и продолжают ходить люди.

Фото: Алексей Сидляревич

По словам Алексея, дело в том, что раньше люди через этот мост за 15 минут оказывались в центре города. Теперь же нужно добираться туда на общественном транспорте или же идти в обход — и тратить на дорогу в центр примерно час.

— Поэтому жители микрорайона новостроек и частного сектора, через который идет мост, и пользуются им по старинке. Подростки ходят тут и с велосипедами. А кто-то, смотрю, идет вброд через Полоту: сейчас она по колено.

Фото: Алексей Сидляревич

Досок в настиле не хватает в нескольких местах. Одну из дыр, самую большую, по словам Алексея, уже и не перешагнешь.

— Люди перепрыгивают через эту дыру, держась за перила. По ширине она точно более метра. Тот же ребенок может упасть вниз. У нас же как обычно бывает? Начинают исправлять недостатки, когда что-то случится, — беспокоится полочанин.

Мост закрыли на ремонт 13 июня — такую информацию дает сайт Полоцкого райисполкома.

— На мосту поврежден настил. Чтобы обеспечить безопасность людей, он закрыт. Принято решение о его ремонте за счет бюджета. Произведем замену настила и его направляющих. Это обойдется примерно в 4 тысячи рублей. Но чтобы начать работы, нужно купить материалы, провести определенные процедуры в соответствии с законодательством. И после этого уже ремонтировать мост, — комментирует директор предприятия «ЖКХ города Полоцка» Александр Михалевич.

Фото: Алексей Сидляревич

Глава полоцких коммунальников отметил, что «ЖКХ проинформировало людей об опасности»:

— А то, что уважаемое население ломает ограждение и срывает таблички, — это вопрос не к ЖКХ, а к горожанам. То, что люди, как обезьянки, через это ограждение перелазят… Я оставлю это без комментариев. Отмечу лишь, что мы им не воспитатели в детском саду. Кстати, ЖКХ в целях обеспечения безопасности людей приходится восстанавливать эти ограждения и таблички.

Ремонт моста, по словам Александра Михалевича, планируют завершить в 20-х числах июля.