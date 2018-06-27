В центре Москвы прошла акция в поддержку Олега Сенцова 27.06.2018, 8:22

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Фото: Andrey Pivovarov / Twitter

Активисты установили необычный «кубок» чемпионата мира по футболу.

Активисты "Открытой России" на Никольской улице в Москве установили "кубок" чемпионата мира по футболу, обмотанный колючей проволокой, с надписью #FreeSentsov.

Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на представителя оппозиционного движения Александра Соловьева.

"Принимая чемпионат мира по футболу, Россия уже продемонстрировала свое гостеприимство. Теперь она может стать примером справедливости и человечности – если освободит Олега Сенцова и других политзаключенных", – рассказал Соловьев.

Он сообщил, что активисты готовили акцию в секретном режиме, потому что из-за особого порядка проведения публичных мероприятий на время чемпионата мира правоохранительные органы особо противодействуют подобным акциям. По словам Соловьева, задержаний на акции не было, а "кубок" до сих пор находится на Никольской улице.

"Люди проходят мимо, обращают внимание, спрашивают. Мы также раздаем листовки по всей Москве с ликбезом на разных языках о том, что происходит с Олегом Сенцовым", – добавил активист.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта.

Сенцов своей вины не признал. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.

21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.

26 июня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова.

В этот же день спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что письмо Ягланда не может служить основанием для помилования украинского режиссера. ЕСПЧ запросил у российских властей всю информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного и предложил Сенцову прекратить голодовку.

Украинский режиссер от предложения ЕСПЧ отказался.