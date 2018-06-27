Бульдог на скейте покорил пользователей соцсетей 27.06.2018, 8:15

Ролик собрал почти 40 тысяч просмотров на Facebook.

В социальной сети появилось видео с бульдогом по кличке Даниу, который живет в Китае. В видео собака резвится, катаясь на скейте. Причем, демонстрирует незаурядное умение в этом деле, пишет comments.ua.

Это видео видео собрало за три дня почти 40 тысяч просмотров и тысячи лайков.

Как сообщали «Комментарии», хозяин собаки Сети Кий Джонсон показал фото, на котором запечатлены следы «преступления» пса - побитые на столе бокалы. А на втором - он с душераздирающе виноватым видом.

Также мы писали о том, что в сети появился ролик на котором белый шпиц по кличке Гейб исполняет хит Don´t stop me now группы Queen. Ролик смонтирован из звуков, которые в разных ситуациях издавал пес.

Блогер монтировал ролик из кадров которые представил хозяин собаки.