Минчанин открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры 6 27.06.2018, 8:38

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Инцидент произошел на улице Орловской.

Вчера в 18:12 в минскую милицию позвонил очевидец. Сказал, что неизвестный из окна своей квартиры стреляет по проезжающим мимо машинам и целится в проходящих граждан. Было это на Орловской, 23. По адресу выбыли патрули и омоновцы, передает onliner.by со ссылкой на ГУВД Минска.

— Сотрудниками милиции была оцеплена территория дома и приняты меры по обеспечению безопасности граждан. Мужчина был задержан. Им оказался 37-летний минчанин, ранее уже неоднократно отбывавший срок лишения свободы за хулиганство. Мужчина стрелял по прохожим гражданам и автомобилям предположительно из пневматической винтовки. Известно, что пострадавших граждан нет, повреждены стекла нескольких машин, — говорят милиционеры.

Задержанный доставлен в Центральное РУВД Минска, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.