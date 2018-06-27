Крымский курс Эрдогана 27.06.2018, 8:50

2,672

Стамбул, 24 июня 2018 года

Фото: Reuters

Как изменится внешняя политика Турции после президентских выборов.

Высшая избирательная комиссия Турции объявила действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана абсолютным победителем президентских выборов. Председатель комиссии Саде Гювен утром 25 июня объявил, что Эрдоган набрал более 50% голосов, следовательно, второго тура не будет. После этого избранный президент заявил, что будет действовать более решительно против террористических организаций и освободит больше территории в Сирии.

Что поменяется в Турции после выборов президента? Изменится ли позиция турецкого руководства в отношении Крыма, материковой Украины и России? И будет ли Турция принимать участие в освобождении заключенных на территории Крыма и России крымских татар? На эти и другие вопросы вместе с ведущим Александром Янковским отвечают гости и эксперты Радио Крым.Реалии.

Корреспондент телеканала «Настоящее Время» Юлия Дрозд рассказывает, в какой атмосфере прошли турецкие выборы.

– Мы работали весь день на избирательном участке, люди приходили целыми семьями и голосовали. Явка очень высокая – 86-87%. Наблюдатели отмечают, что очень мирно проходили выборы. Единственное что – были сообщения об угрозе безопасности голосования на Юго-Востоке страны. Избирком Турции пообещал разобраться. Его глава подтвердил, что посчитано уже 100% бюллетеней, и Эрдоган вместе с его партией получают большинство. Оппозиция заявила о нарушениях, но все равно признала, что Эрдоган победил, и призвала его быть президентом для всей страны. В итоге его партия не получает сама по себе большинства в парламенте, но, скорее всего, создаст коалицию с националистами. То есть у Эрдогана будут практически неограниченные возможности.

Стамбул. Вечер 24 июня

По словам Юлии Дрозд, правозащитники, журналисты, иностранные наблюдатели и сами турки соглашаются, что эти выборы прошли на фоне разделения общества на сторонников и противников Эрдогана.

– После его победы надежды, что из тюрем выйдут все арестованные после попытки государственного переворота журналисты, учителя, профессора, судьи, прокуроры, – эти надежды рухнули. Эрдоган обещал после выборов отменить чрезвычайное положение, которое продлевали уже семь раз, но пока ни о каких помилованиях речи не было. Никаких протестов, митингов пока нет.

Реджеп Эрдоган во время встречи с Петром Порошенко в октябре 2017 года пообещал поддерживать Украину в вопросе деоккупации Крыма:

«Я еще раз заверил Порошенко, что Турция продолжит поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым, и политическую консолидированность. Мы не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы очень довольны поддержкой, которую оказывает Украина крымским татарам, доказавшим верность своей стране. Мы продолжим внимательно следить за положением наших братьев и поддерживать этот вопрос в международной повестке дня. Мы верим в важность шагов, которые будут сделаны в дипломатическом и правовом поле для преодоления беззакония в Крыму».

Петр Порошенко и Реджеп Эрдоган. Киев, 9 октября 2017 года

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз считает, что после переизбрания политика турецкого президента в отношении Крыма и материковой Украины измениться не должна.

– Эрдоган в последние годы демонстрировал стабильные теплые отношения к Украине – я думаю, что это продолжится, этот курс будет углубляться. Мы бы хотели, конечно, более активного участия Турции в судьбе Крыма, но Россия не дает проявить все инициативы Эрдогана в поддержке крымских татар, в том числе присутствием на полуострове гуманитарных миссий. Будем надеяться, что это давление против Владимира Путина будет усиливаться, а четкая позиция президента Турции будет иметь еще и другие формы проявления. Турция – серьезный геополитический игрок, который не уступает свои интересы России в Сирии. Путин показывает, что нуждается в этих отношениях.

Ахтем Чийгоз

Публицист, специалист по Ближнему Востоку Михаил Магид также уверен, что турецкий президент продолжит прежнюю внешнюю политику.

– Эрдогану нет никакого смысла изменять свой внешнеполитический курс. Он достаточно успешен. Турецкий президент умело лавирует между несколькими державами. Например, он ведет срочные переговоры с США о покупке оружия, о размещении своих войск в Сирии, о занятии каких-то крупных территорий там. Если американцы начинают высказывать сомнения, то Эрдоган сразу начинает переговоры с Россией о покупке ее оружия, что очень не нравится Вашингтону. Он приезжает в Сочи, ведет переговоры с иранцами – одними из главных, по мнению Дональда Трампа, противников США. Таким образом он добивается уступок от одних, лавируя между несколькими силами. Эта политика позволяет ему брать под контроль все новые и новые районы Сирии, а также получать нужное оружие. К Эрдогану можно относиться по-разному, но он защищает свои интересы, своего государства, а не Украины или России.