Операция «бюджет»: у белорусов будут новые долги и меньше льгот 1 27.06.2018, 9:06

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Фото: tut.by

За счет чего власти смогут залатать дыру в доходах?

Доходы республиканского бюджета в ближайшие годы могут сократиться на 20% от его размера в 2018 году. Возможная отмена акцизов на топливо для удержания цен на бензин, уменьшение дивидендов от госпредприятий, завершение в 2019 году поступлений средств от Москвы в нефтегазовой сфере и обнуление Россией экспортных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты в ближайшие 3-5 лет могут привести к сокращению доходов бюджета на 4,3 миллиарда рублей, сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Сумма, которой не досчитается бюджет после 2020 года, немаленькая. Столько же в 2018 году потратят из республиканского бюджета на здравоохранение, образование и социальную политику вместе взятые. Это немного больше, чем доходы, и чуть меньше, чем расходы бюджета столицы в этом году (4,2 и 4,4 миллиарда рублей соответственно), пишет «Завтра твоей страны».

Как эту сумму можно компенсировать?

Приватизация и рефинансирование долгов

Часть недостающих доходов попытаются покрыть через внешние заимствования и приватизацию, прогнозируют экономисты.

Без источника экспортных пошлин, акцизов и просто доходов от внешнеэкономической деятельности для «выживания» придется переходить к более эффективному производству в нефтепереработке. Для этого еще предстоит поскорей завершить инвестиционные программы предприятий нефтепереаботки, потому что период окончания налогового маневра при нынешних показателях приближает их работу к нулевой или отрицательной рентабельности, отмечает экономист Сергей Чалый.

— Период, когда можно было бездумно жить на разнице между мировыми ценами и ценами, которые мы получали на нефть от России, заканчивается, скорее всего, навсегда. Хотя бы потому, что в России цены будут приближаться к мировым. Тогда из дойных коров соответствующие объекты могут превратиться в дорогостоящие, требующие постоянной модернизации и немаленьких капиталовложений заводы, − отмечает собеседник Завтра твоей страны.

Эксперт не исключает, что может встать вопрос о приватизации нефтеперерабатывающих заводов.

Опять Россия?

Не исключено, что Минск снова будет просить у России дотации и льготы. Причем Россия пойдет на уступки и предложит Беларуси что-то взамен нынешних договоренностей, считает экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

— Если Россия не пойдет на уступки, она потеряет очень сильный экономический рычаг на Беларусь, − объясняет эксперт интерес Москвы.

Ведь с потерей для белорусского бюджета названных замминистра денег Александру Лукашенко во многом становится малоинтересным сотрудничество с Россией.

— Да, сохранится интерес к российскому рынку для продажи отечественной продукции, но с точки зрения экономического партнерства возникнут вопросы, стоит ли дальше углублять интеграцию с Москвой. Ведь вся наша экономическая модель построена на том, что мы получаем ренту, в том числе от российского рынка и нефти. А без ренты исчезают стимулы глубокой экономической и политической интеграции с Россией, − считает эксперт.

Отказаться от новых больниц и сократить силовиков?

Даже если власти Беларуси найдут новое внешнее финансирование или рефинансируют старые долги, стране все равно придется сокращать расходы, считает Владимир Ковалкин.

В первую очередь экономить будут на различных капитальных госрасходах, связанных с инвестициями в долгоиграющие проекты – отказ от строительства новых больниц, детских садов, сокращение госпрограмм, вливаний в госпредприятия. По традиции первыми урежут расходы на строительство, благоустройство, различные льготы и пособия населению.

− Но, боюсь, этого будет недостаточно. Придется экономить на зарплатах бюджетников, сокращать число силовиков и госслужащих, уменьшать количество госзакупок и финансовые вливания в экономику через госпрограммы, − перечисляет эксперт.

Все это отразится на экономической ситуации в стране. Так как госзаказов станет меньше, бизнес на них не заработает, из-за чего может вырасти безработица.

− Где-то посередине между попытками за счет чего-то увеличить доходы и сократить определенные статьи расходов и найдется балансирующее решение, − заключает Владимир Ковалкин.

Пойти по миру с протянутой рукой?

Сергей Чалый не ожидает существенных сокращений бюджетных расходов на основные социальные статьи, скорей, уменьшат запасы, которые закладывали на долговые выплаты. Ведь в последние годы показатели в бюджет закладывали более низкие, чем реальные ожидания, а «дополнительный» доход использовали для погашения внешнего долга.

— Скорей всего, будут снижать расходы по статье «Расходы на общегосударственную деятельность», куда включены расходы по обслуживанию государственного внешнего долга. Бюджетных средств на погашение внешнего долга будет меньше. Бòльшую долю придется рефинансировать, идя по миру с протянутой рукой для погашения текущих платежей по долгу, − отмечает эксперт.

Властям предстоит поломать голову над тем, где найти дополнительные средства для погашения внешнего долга, прогнозирует экономист.