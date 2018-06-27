Мыльная опера «Дело врачей» 10 27.06.2018, 9:42

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Иллюстрация: kchrline.ru

В нормальных странах такое правительство уходит в отставку.

В Минздраве разгорелся громкий коррупционный скандал. КГБ отчитался о задержании десятков функционеров Минздрава. В их числе директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, главврачи Минска и Гродно и главный патологоанатом столицы.

На протяжении последних десяти лет РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» контролировало импорт медицинского оборудования в Беларусь. Утверждается, что в страну якобы незаконно и за взятки ввозилось несертифицированное иностранное оборудование, которое выдавалось за белорусское.

Что на самом деле стоит за этими делами? Почему именно сейчас власти раскручивают «дело врачей»? И кто на самом деле несет ответственность за коррупцию не только в медицине, но и во всех других отраслях экономики? На вопросы Сharter97.org отвечают бывший премьер-министр Беларуси Михаил Чигирь и экономист Лев Марголин.

Коррупционная схема могла работать только по команде сверху

Экономист Лев Марголин уверен, что высшие чины не могли не знать о незаконных схемах в министерстве здравоохранения, если они имели место:

- Я абсолютно уверен, что те предприниматели, которых неделями «волынили» из-за продления сертификатов на ввоз лекарств и медтехники, c которых вымогали взятки, пытались аппелировать к министру здравоохранения и вышестоящим органам. Либо глава Минздрава был связан c этой преступной схемой, либо закрывал глаза.

Если и была некая «мафия» в здравоохранении, то она не могла работать без ведома вышестоящих органов. Судя по всему, у них была соответственная «крыша». Только когда силовики получили сигнал «фас», началось расследование. Министру здравоохранения могли просто сказать: cюда не лезь. Знаете, в нашей стране возможны разные варианты. Все, кроме борьбы с коррупцией.

Бывший премьер-министр Михаил Чигирь считает, что если даже верить тому, что утверждает официальное следствие, то ответственность должны нести чиновники самых высоких рангов:

- Всегда существовал строгий указ, что при заключении контрактов на поставку медтехники проводится проверка контракта силовыми структурами. Возникает очень много вопросов к силовым ведомствам.

Сегодня ответственность пытаются распределить горизонтально, а не вертикально. Наказание должны нести чиновники самого высокого ранга. Вплоть до министров.

Распил денег под лозунгом «заботы» о людях

Экономист Лев Марголин отмечает, что коррупция поразила все сферы белорусской экономики, где существует лицензирование и сертифицирование:

- Если есть необходимость в получении документа от чиновников и нет четких критериев - это прекрасная почва для коррупции. Отрасли, где чиновники сами решают: «хочу - даю разрешение, а хочу - не даю», автоматически становятся «серыми». Как ни странно, даже государственные предприятия сталкиваются с подобными проблемами.

То, что скандал произошел в Минздраве - показательно, ввоз медтехники и лекарств полностью контролируется государством и бюрократизирован. Но самое циничное то, что все это делается под лозунгом заботы о здоровье людей.

Михаил Чигирь также обращает внимание на моральный облик людей, решивших заработать на здоровье людей:

- Для этих чиновников деньги не пахнут. А то, что люди платят налоги, расходуются огромные средства на здравоохранение - это никого не волнует.

Показательным является то, что в ближайшее время в Беларуси заработает новый закон о государственно-частном партнерстве, который, как считает экономист Лев Марголин, только подстегнет коррупцию в стране:

- В нашем государстве все частное - это второсортное. Чиновники сами будут выбирать «партнеров», работать по схеме: cверху показали пальцем - работаем с этим частником. А тут раздолье для откатов, коррупционных схем и создания лобби.

Имитация борьбы с коррупцией

Экономист Лев Марголин считает, что без свободы СМИ и независимой судебной системы, подобные дела будут повторяться:

- Говорить о борьбе с коррупцией и бороться с коррупцией - это разные вещи. Победа над взяточничеством невозможна без свободы слова, свободной прессы, без независимой судебной системы. Белорусские СМИ абсолютно отрезаны от всякого рода сведений и данных, не могут проводить расследования, как это происходит в других странах.

Михаил Чигирь считает, что «дело медиков» показывает масштаб коррупции в Беларуси:

- Полностью победить коррупцию невозможно. Удается на отдельных примерах, в отдельных странах. Но тут стоит вопрос в масштабах. Получается, что в нашей стране столько лет боролись с коррупцией, но за что боролись, на то и напоролись.

Мыльная опера «Дело врачей»

«Рыба гниет с головы» - так читатели Сharter97.org отреагировали на коррупционный скандал:

«Подобная коррупция имеет место во всех отраслях нашей экономики. То, что мы знаем о Минздрав-гейте - это только верхушка айсберга, а дальше не давали раскрутить. Таможенники годами получали взятки, коммунальщики - трубы покупали за взятки по всей стране»

«Ну, первую серию увлекательного мыльного сериала «дело врачей», нам уже показали. Ждем следующую - «дело учителей». Но, честно говоря, я с нетерпением жду самую последнюю серию, которую, по сути, надо было бы сделать первой...»

«Знали все: министр, Лукашенко, КГБ, МВД. Просто денюжки понадобились сейчас, рейтинг понадобился сейчас. Откупятся и поедут работать в аптеки. А кое-кто из высокого руководства останется в стороне»

«В нормальных странах такое правительство уходит в отставку, а то и на нары»

«На 25 году правления Лукашенко, вдруг обнаруживается коррупция??? Все давно знают, что творится в этой стране и кто несет за это ответственность», - считают читатели Charter97.org