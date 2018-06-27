Отпуск-2018: Что стоит увидеть во Вьетнаме 1 27.06.2018, 10:12

Восемь самых необычных природных мест в популярной туристической стране.

Два самых больших города Вьетнама, Хошимин и Ханой, разделенные расстоянием более тысячи километров – излюбленная дорога многих путешественников. Одни перемещаются на автобусе или поезде, другие проезжают на байке или машине, третьи же выбирают автостоп. Зачастую самостоятельные путешественники стоят перед выбором, где остановиться и что посмотреть по пути между крупными городами. Вот несколько крутых идей, пишет 34travel.me.

Водопады Далата

Далат (Đà Lạt) – самый богатый водопадами горный регион Вьетнама. Самые большие и красивые водопады в окрестностях Далата обнесены заборами и кассами, обустроены дорогами и тропами для туристов, платными развлечениями и кафе.

Водопад Понгур находится в 45-50 км от города Далата на дороге по пути в Хошимин. Этот широкий водопад один из самых красивых, состоит из 7 каскадов, впадающих в озеро. При наличии времени по пути стоит заглянуть на водопад Гоугах. Это небольшой, зато бесплатный водопад, мало популярный среди туристов.

Если любишь комфортный отдых и дополнительные развлечения, гони на водопады Пренн (около 10 км от Далата) и Датанла (около 5 км от Далата). Водопад Пренн находится на территории красивого парка со скульптурами, мостиками, скамеечками и храмом, а из дополнительных развлечений можно покататься на лодке, слоне или страусе. Это любимый водопад туристических автобусов, поэтому людей тут много. Водопад Датанла состоит из трех каскадов, и, чтобы спуститься на нижние уровни, за дополнительную плату можно воспользоваться канатной дорогой,управлять вагонеткой и прокатиться на лифте посреди джунглей. Водопад Датанла находится на пути к водопаду Пренн из Далата, поэтому оба водопада можешь запланировать на один день.

Слоновый водопад (примерно в 30 км от Далата) – очень мощный водопад, к которому советуем отправляться любителям тишины и уединения с природой. Сюда не ездят туристические автобусы, и поток людей гораздо меньше. У касс расположено всего пару кафе, а от входа к водопаду придется спускаться по огромным камням с дополнительной опорой на железные перила.

Цена:

Водопад Понгур: 20000 vnd ($0.9)

Водопад Пренн: 40000 vnd ($ 1.8$)

Водопад Датанла: 30000 vnd ($ 1.3$)

Слоновый водопад: 20000 vnd ($ 0.9$)

Пещеры Фонгня-Кебанг

Фонгня-Кебанг (Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) – национальный парк, объект наследия ЮНЕСКО, знаменит множеством пещер, в том числе самой большой пещерой в мире Шондонг. Однако доступ к ней, как и к некоторым другим пещерам, ограничен – туда можно попасть только в составе многодневного тура для людей в хорошей физической форме. Тур предоставляет единственная компания Oxalis, и его цена $ 3000. Актуальную информацию можно найти тут и тут. Но есть и пещеры, открытые для самостоятельного осмотра.

Пещеры Фонгня и Тиеншон доступны для осмотра по воде. В кассе можно приобрести билеты на понравившийся водный транспорт для посещения одной или сразу двух пещер. Для самостоятельного посещения других пещер потребуется байк. Любителям активной ходьбы стоит отправиться в пещеру Парадиз, 1 км из 31,4 километров которой открыты для самостоятельного прохождения по проложенной для туристов дороге. От входа до пещеры можно прогуляться 1,5 км по лесным подъемам или же за дополнительную плату проехать на электромобиле часть расстояния, чтобы сэкономить время и силы для подъема.

Искателей острых ощущений и ценителей экстрима заинтересует Темная пещера, где весь путь освещает фонарь на лбу, а проходит этот путь сквозь узкие туннели. Для входа в пещеру придется преодолеть реку, воспользовавшись зиплайном, а по завершению пещерной прогулки можно искупаться.

Желающие получить быстро, все и сразу могут посетить обе пещеры (Парадиз и Темная пещеры) в один насыщенный день. По пути, если у тебя есть время, можно заехать в пещеру Восьми леди – памятник жертвам военной бомбардировки США.

Цена:

Пещера Фонгня: 150000 vnd ($ 6,5) + оплата водного транспорта

Пещера Тиеншон: 80000 vnd ($ 3,5) + оплата водного транспорта

Пещера Парадиз: 250000 vnd ($ 11)

Темная пещера: 350000 vnd ($ 15)

Пещера Восьми леди: бесплатно

Водопады Бахо

В 25 километрах от Нячанга, на пути к пляжу Зоклет, есть прекрасное место, чтобы отдохнуть на природе, спрятаться в тени от жаркого вьетнамского солнца или же, наоборот, позагорать под его лучами, искупавшись в прохладной водице. Сюда можно приехать всего на несколько часов, а можно задержаться и на весь день. От входа к водопадам ведет обустроенная тропинка в джунглях на 1 км. Стоит запастись питьевой водой, чтобы не переплачивать за нее на территории. Из одежды желательно иметь не только шлепки и купальник, но и удобную обувь. Водопады Бахо состоят из трех уровней, и название водопада переводится как «три озера». Чтобы подняться к верхнему уровню, придется лезть по камням, ориентируясь на красные стрелки. Красота природы и особенная атмосфера уединения ощущаются еще на тропе по пути к водопадам, так что если нет сил карабкаться по камням – наслаждайся красотой на нижнем уровне, самом удобном для плавания.

Цена: 50000 vnd ($ 2.2)

Виды на морское побережье

Вьетнам простирается вдоль морской береговой линии, и на горных подъемах открываются невообразимые виды, захватывающие дух. Одна из самых популярных обзорных площадок – перевал Хайван, расположенный у вьетнамского дота, где останавливаются все, кто едут из Дананга в Хюэ или в обратном направлении. Однако это место далеко не самое живописное, хотя бы из-за скопления людей и ограждений.

Куда приятнее будет провести дополнительный день в Дананге и посвятить его поездке по полуострову Сон Тра (Sơn Trà). Объезд полуострова на байке не оставит тебя равнодушным (-ой), открыв с одной стороны дикие джунгли заповедника, а с другой – бесконечное, меняющееся за каждым новым поворотом, морем.

Другой привлекательной обзорной площадкой будет мыс Дайлань – самая восточная точка не только Вьетнама, но и всей Юго-Восточной Азии. Здесь часть пляжа занята песчаными дюнами, а на горе мигает морской маяк. Вход платный: 20000 vnd (0.9$).

Чайные плантации

Чайные плантации в окрестностях плотины Кау Кау (Đập Cầu Cau) – очень живописное и уютное местечко. Горные многоярусные пирамиды чайных деревьев завораживают. Здесь можно покататься на лодке и, насладившись природой вокруг, перекусить в кафе. Чайные плантации расположены не только вокруг озера, но и тянутся еще на много километров вдоль трассы Хошимин. Это далеко не самое популярное место у самостоятельных туристов, вероятно, из-за удаленного месторасположения, так что не удивляйся, если окажешься там единственным посетителем или посетительницей.

Цена: бесплатно

Источники Суой Вой

В 45 километрах от Дананга тебя ждут источники Суой Вой (Suối Voi) – это каменные бассейны с прохладной, кристально чистой водой, где приятно освежиться в жаркий день. Источники находятся на территории национального парка Бать Ма (Bạch Mã). Форма некоторых камней дала второе имя источникам – Слоновые источники. По обе стороны от каменных бассейнов тянутся навесы, создающие тень, где вьетнамцы готовы постелить ковер для отдыха за дополнительную плату. Желающим уединиться или не оплачивать пребывание под навесом можно пробраться по камням поглубже, к дальним бассейнам. Чем дальше от первых тентов, тем меньше шума и людей. Переезд из Дананга в Хюэ или в обратном направлении может стать отличным поводом для посещения источников Суой Вой, где можно прекрасно отдохнуть по дороге. Для желающих подкрепиться работают кафе.

Цена: 15000 vnd ($ 0.7)

Мраморные горы

Мраморные горы (около 10 км от Дананга, около 20 км от Хойана) – «горы 5 стихий» – это комплекс из 5 холмов, каждый из которых имеет название одного из элементов стихий в восточном гороскопе: вода, земля, дерево, металл и огонь. Самая большая и интересная для посещения – это гора Воды. Здесь можно осмотреть пещеры с алтарями и пагоды, подняться на обзорные площадки и полюбоваться видом на город и море. Часть подъема можно проехать на лифте за дополнительную плату, но основные расстояния придется преодолевать пешком, идя по тропам и каменным лестницам. Одной из самых интересных пещер является пещера Ам Ху, ее внутреннее обустройство и скульптуры символизируют рай и ад. В городе продаются изделия и скульптуры из мрамора. Ранее мрамор и добывался в Мраморных горах, однако сегодня его добыча запрещена, и мрамор завозится из других регионов Вьетнама.

Цена: 40000 vnd ($ 1,8)

Хойан

Бонус к нашему «природному» списку – Хойан (Hội An, около 30 км от Донанга). Это традиционный исторический город-музей под открытым небом, объект наследия ЮНЕСКО. В городе есть 22 основные достопримечательности: музеи, старинные дома, залы собраний, часовни, храм, японский мост, традиционная мастерская и театр. Для посещения любых 5 достопримечательностей можно приобрести общий билет за 120000 vnd ($ 5,3). Бесплатно можно насладиться атмосферой старого города, гуляя по его улочкам, где более 800 зданий имеют историческое значение и датируются XVI-XVIII веками, еще со времен, когда Хойан был крупным портовым городом. Вечером набережная загорается разноцветными огоньками, местные зазывалы приглашают покататься на лодочках, а продавщицы фруктов в традиционной вьетнамской шляпке и с деревянным коромыслом на плече предлагают бесплатно сфотографироваться (с последующей просьбой купить фрукты). Хойан – это еще и «город кутюрье», знаменитый швейными и обувными мастерами. Множество павильонов открыто в ожидании новых заказов, время выполнения – сутки. Посещение Хойана можно совместить с пляжным отдыхом: пляжи находятся в 3-4 км от центра. Выбрать жилье можно вблизи пляжа, в старом городе или же в жилом районе между ними. По городу удобно перемещаться на велосипеде: его можно взять в аренду, а зачастую они предоставляются бесплатно в отелях и хостелах.