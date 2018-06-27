В Украине собирают подписи в защиту Куропат 1 27.06.2018, 10:14

Фото: tut.by

Урочище - священное место для каждого честного человека.

На сайте Украинского института национальной памяти появилась информация о сборе подписей в защиту Куропат, пишет сайт novychas.by.

Сбор подписей идет в Чернигове, в культурно-художественном центре «Интермеццо» по улице имени Тараса Шевченко, 9.

Приводим текст обращения:

Ко всем тем, от кого зависит судьба Куропат

К вам обращаются граждане Украины, в том числе украинцы белорусского происхождения.

Мы с тревогой узнали о ситуации вокруг Куропат, связанной с открытием около этого места гибели тысяч жертв сталинизма ресторана «Поедем поедим».

Это неприемлемо для нас - людей, чьи предки были уничтожены в годы сталинизма или прошли через ГУЛАГ.

Призываем белорусское общество защищать Куропаты от этого надругательства.

Призываем бизнесменов и чиновников, имеющих отношение к построению и открытию ресторана около Куропат, уйти из этого места, священного для каждого честного человека.

Призываем правительство Беларуси прекратить надругательство над памятью невинных жертв.

Уверен, что нас поддержит весь украинский народ.

Жыве Беларусь!

Слава Украине!