Еще одна японская принцесса выйдет замуж за простого парня
- 27.06.2018, 10:28
Ей придется отречься от королевского титула.
Японская принцесса Айко решила отказаться от королевского титула, так как решила выйти замуж за человека из простой семьи.
Как сообщает CNN (перевод — nv.ua), младшая дочь принца Такамодо, двоюродного брата императора Акихито, хочет сыграть свадьбу с 32-летним сотрудником судоходной компании NYK Line.
Помолвка должна состояться 12 августа, а свадебное торжество – 29 октября.
Отмечается, что пара познакомилась меньше года назад.
Согласно традициям, принцесса Айко должна покинуть дом сразу после свадьбы, однако она получит бонус в виде миллиона долларов.
Это не первый подобный случай в Японии. Ранее сообщалось, что японская принцесса Мако Акисино потеряет свой титул ради брака со своим бывшим однокурсником, который происходит из простой семьи.