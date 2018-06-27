Еще одна японская принцесса выйдет замуж за простого парня 27.06.2018, 10:28

принцесса Айко

Фото: Getty Images

Ей придется отречься от королевского титула.

Японская принцесса Айко решила отказаться от королевского титула, так как решила выйти замуж за человека из простой семьи.

Как сообщает CNN (перевод — nv.ua), младшая дочь принца Такамодо, двоюродного брата императора Акихито, хочет сыграть свадьбу с 32-летним сотрудником судоходной компании NYK Line.

Помолвка должна состояться 12 августа, а свадебное торжество – 29 октября.

Отмечается, что пара познакомилась меньше года назад.

Согласно традициям, принцесса Айко должна покинуть дом сразу после свадьбы, однако она получит бонус в виде миллиона долларов.

Это не первый подобный случай в Японии. Ранее сообщалось, что японская принцесса Мако Акисино потеряет свой титул ради брака со своим бывшим однокурсником, который происходит из простой семьи.