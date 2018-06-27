Эксперт: Путин приказал забывать о Крыме и Донбассе 27.06.2018, 10:36

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Слава Рабинович

Почему эти темы исчезают из российской пропаганды.

Российские пропагандистские телеканалы все реже обращаются к темам Крыма и войны на Донбассе. Это подтверждается соответствующими исследованиями.

О том, почему Владимир Путин пытается замять эти темы, как это связано с провалом проекта "Новороссия" и в чем ошибся глава Кремля, "Апострофу" рассказал российский финансист и блогер Слава Рабинович:

- Для российского населения никакая тема не может стать токсичной: оно повторяет то, что говорит телевизор. Поэтому само по себе население пока что не в состоянии формировать общественное мнение. К сожалению, в России нет СМИ - есть только средства массовой пропаганды и агитации. Вероятнее всего, было принято решение постепенно замять темы Крыма и Донбасса - по двум причинам.

Во-первых, псевдопатриотический угар от аннексии Крыма - или, как ее называют в России, "присоединения Крыма" - выветрился. Соответственно, народ накрыла суровая действительность того, что произошло за эти четыре года. Включая, естественно, экономические, финансовые и политические последствия, которые народонаселение не в состоянии понимать и анализировать в качестве элементарных причинно-следственных связей. То есть первая причина - то, что темы уже не воспринимаются народом, и поэтому их нужно потихоньку "заиграть".

Вторая причина, более веская, заключается в том, что Путин, используя абсолютно фашистские приемы и, можно сказать, гитлеровскую риторику примерно времен 1938 года, говорил о "Новороссии" и представлял этот план, как, видимо, в свое время Гитлер представлял свои планы по аннексии Судетской области и "защите" немецкоговорящего населения [Чехословакии], как он говорил про разделенный народ. Все, что с этим связано, - это точная калька с Гитлера.

Этот план "Новороссия" имел совершенно конкретные параметры - мы их знаем, помним, и никогда о них не забудем (речь шла о захвате всего юга и востока Украины, - "Апостроф"). Путин, как и Гитлер, в этих своих планах провалился. Только они провалились по-разному. Но все, что Путин нес про так называемую "Новороссию", не состоялось, ничего этого нет. Мы точно помним процесс провала этого плана - как и почему он провалился. Соответственно, это самая большая причина, по которой все это надо замылить, забросать глаза пылью.

Неизвестно, достаточно ли этого, чтобы Кремль решил что-то менять. Мы не можем этого спрогнозировать, потому что все механизмы каких-либо прогнозов в России разрушены. Российское государство разрушено, разрушены конституционные ветви власти, институты свободных, честных и справедливых выборов, сменяемости власти... Принятие решений до сих пор остается в руках Путина и его ближайших приспешников вроде [секретаря Совета безопасности РФ и экс-главы ФСБ] Николая Патрушева - в этом плане ничего не изменилось за последние четыре года.