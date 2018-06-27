Marca: Марадона болен, и что вам нужно сделать, это помочь ему 5 27.06.2018, 10:49

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Испанское издание обеспокоено здоровьем и поведением начальника брестского «Динамо».

Cлова издания Marca приводит "Преccбол":

Нет, это не смешно. И не смейтесь. Диего Марадона показывает на чемпионате мира плохие манеры. Фото и видео, которые гуляют в сети, не должны восприниматься с юмором, а с беспокойством. Диего болен, и что вам нужно сделать, это помочь ему, а не засунуть его в последнюю спираль к страданиям.

Марадоне нужно помочь. Потому те, кто хочет приблизиться к нему для интереса, не собираются это делать. Они будут продолжать приветствовать его поведение, тем самым убивая его. Посмотрите, могут ли они спасти что-то ценное. Если кто-то действительно заботится о Диего, ему нужно поговорить с ним, помочь ему и понять его. И не нужно снова дать миру повод говорить о стыдном поступке больше, чем о потрясающем подвиге Аргентины. Сейчас у нее есть все возможности привезти домой Кубок мира, — говорится в заметке под названием "Прекратите смеяться над Марадоной. Вы должны помочь ему".

Напомним, что все отметили странное поведение Марадоны на матче Аргентина — Нигерия.