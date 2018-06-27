закрыть
27 июня 2018, среда, 11:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Marca: Марадона болен, и что вам нужно сделать, это помочь ему

5
  • 27.06.2018, 10:49
  • 2,177

Испанское издание обеспокоено здоровьем и поведением начальника брестского «Динамо».

Cлова издания Marca приводит "Преccбол":

Нет, это не смешно. И не смейтесь. Диего Марадона показывает на чемпионате мира плохие манеры. Фото и видео, которые гуляют в сети, не должны восприниматься с юмором, а с беспокойством. Диего болен, и что вам нужно сделать, это помочь ему, а не засунуть его в последнюю спираль к страданиям.

Марадоне нужно помочь. Потому те, кто хочет приблизиться к нему для интереса, не собираются это делать. Они будут продолжать приветствовать его поведение, тем самым убивая его. Посмотрите, могут ли они спасти что-то ценное. Если кто-то действительно заботится о Диего, ему нужно поговорить с ним, помочь ему и понять его. И не нужно снова дать миру повод говорить о стыдном поступке больше, чем о потрясающем подвиге Аргентины. Сейчас у нее есть все возможности привезти домой Кубок мира, — говорится в заметке под названием "Прекратите смеяться над Марадоной. Вы должны помочь ему".

Напомним, что все отметили странное поведение Марадоны на матче Аргентина — Нигерия.


популярное за неделю

Мнение

Между империей и цивилизацией
Между империей и цивилизацией Виктор Шендерович
Сенцов стал символом того, как России сопротивляются сами русские
Сенцов стал символом того, как России сопротивляются сами русские Павел Казарин
Штирлициада
Штирлициада Аркадий Бабченко
Комиссары в пыльных шлемах
Комиссары в пыльных шлемах Ирина Халип