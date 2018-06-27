«Белэнерго» создало «нефтяные озера» под Бобруйском 27.06.2018, 10:45

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Концерн вместо утилизации нефтепродуктов загрязняет природу.

Ядовитые озера из нефтепродуктовых отходов нашла съемочная группа «Белсата» в Бобруйском районе – в нескольких десятках метров от сельскохозяйственных полей. Участок арендует компания, которая принадлежит концерну «Белэнерго» и планирует там заниматься переработкой и безопасной ликвидацией этих отходов. Между тем вместо ликвидации сотни тонн отходов под прикрытием местных органов контроля просто закапывают в землю.

Маленькая железнодорожная станция Телуша, в 20 километрах от Бобруйска. С одной стороны железнодорожного полотна небольшая деревня. С другой – свекловичные поля, предназначенные, по рассказам местных жителей, для изготовления сахара. Между полями и железной дорогой узкая лесополоса, в которой годами прямо в землю сливаются сотни тонн ядовитых отходов.

«Растения, которые растут на такой почве, могут содержать остатки нефтепродуктов. Соответственно, это не очень хорошо для человека. Самое опасное, это то, что нефть может попадать в подземные воды», – говорит координатор из «Центра экологических решений» Наталья Поречина.

Участок, на котором разливаются углеводородные отходы, арендует частная компания с иностранным капиталом «Белкотелочистка» – член государственного производственного объединения «Белэнерго». Фирма взяла эту землю под строительство базы для переработки этих самых отходов. Но новая аппаратура, закупленная на эти цели, стоит запакованная на улице. Зато, за новопостроенной оградой базы, на участке, арендованном «Белкотелочисткой», явные следы работы экскаваторов – закапывали мазут, вылитый на землю. В теплую погоду закопанные углеводороды пробиваются через песок на поверхность и распространяются через грунтовые воды под землей.

«Для того, чтобы экосистема могла очиститься от загрязнения, может потребоваться до 10-15 лет», – говорит координатор из «Центра экологических решений» Наталья Поречина.

Наличие базы, которая якобы перерабатывает отходы, позволяет «Белкотелочистке» получать подряды на сотни тысяч долларов – для утилизации отходов из мазутных резервуаров на котельных и теплоэлектроцентралях «Белэнерго». Причем оплата, которую она за это берет у государства, – в несколько раз превышает рыночную стоимость.

Но, как выявило наше прежнее расследование, при ликвидации резервуара на Рогачевской котельной, сотни тонн мазута были зарыты прямо в землю. Как рассказывают инсайдеры, руководство котельной было вынуждено это покрывать, так как подписало акт выполненных работ до того, как они были начаты, – чтобы записать затраченные средства в предыдущий календарный год.

«В действиях должностных лиц, можно сказать, что присутствует ряд преступлений. Это и служебный подлог, и злоупотребление должностными полномочиями. Здесь также будут растраты, хищения», – говорит бывший старший следователь прокуратуры Олег Волчек.

В ответ на то наше расследование, «Белэнерго» записало официальное видеообращение.

«Анонимные выдумки о закапывании ста тонн мазута не имеют под собой никаких оснований».

После этого съемочная группа снова выехала на место событий и увидела, что за три недели, с момента выхода расследования по Рогачеву, в программе «Белсата» «Давайте разбираться», зарытый мазут был перепрятан.

«Это все легко определяется. Значит, нет команды проверять и проводить полноценную проверку», – говорит Олег Волчек.

Что касается мазутных разливов в Телуше, местные жители рассказывают, что нефтепродукты там сливали в землю и до прихода «Белкотелочистки».

«Не было куда сливать. Выкопали прямо в земле и сливали прямо в землю. Мазут сливали, деготь. Смола раньше была, потом остановилась. Потом ее закапывали», – говорит житель деревни Телуша Александр Бокач.

В дорожно-транспортном управлении «Белорусской железной дороги», которой принадлежит участок, нам заявили, что часть ответственности за загрязнение несет и «Белкотелочитска». На сегодняшний день частная фирма «Белкотелочитска» является монополистом в концерне «Белэнерго» в очищении котлов и мазутных резервуаров. Как показало наше прежнее расследование, фирма завышает расценки на свои услуги в разы, по сравнению с рыночными ценами, что увеличивает себестоимость на тепло и электричество для населения.