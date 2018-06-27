Как получить удовольствие от отпуска и сохранить здоровье 27.06.2018, 10:59

Приятных воспоминаний хватит до следующего лета.

Пора отпусков в самом разгаре, и чтобы не омрачить это долгожданное время healthinfo.ua предлагает 3 простых совета. Так и удовольствие от отпуска получите, и здоровье сохраните.

Первое касается пребывания на солнце. Все знают о вреде солнца особенно с 12:00 до 15:00, тем не менее количество отдыхающих на пляже в это время и даже с маленькими детьми показывает, что не все осознают.

На самом деле передозировка солнцем способна менять структуру клеток кожи, что в свою очередь приводит к необратимым процессам преждевременного старения и образования раковых клеток. Также избыток ультрафиолета приводит к эффекту т.н. "отложенного действия", в результате которого спустя годы обостряются хронические заболевания и даже онкология. Именно по этой причине людям, поборовшим рак нельзя злоупотреблять солнышком, дабы не вызвать рецидив.

Особенно опасно полуденное солнце светлокожим, беременным, детям, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным давлением, больным турбекулезом.

Любите себя, пользуйтесь солнцезащитным кремом, загорайте только в безопасное время, не гонитесь за бронзовым загаром. Уж лучше быть бледным, но здоровым, нежели смуглым, но больным.

Что касается купания - выбирайте специально оборудованные пляжи. На них большая вероятность, что берег будет пологим и убранным, а вода более-менее отвечающая стандартам чистоты. Ну и душ на пляже после купания тоже лишним не будет.

Купайтесь через 1,5-2 часа после еды в воде с температурой не ниже 18 градусов и лучше с компанией.

Также, если вы сильно разогрелись лучше не прыгайте резко в холодную воду, особенно если у вас проблемы с сердцем. Ну и конечно следите за детками в воде.

А теперь самое интересное – питание во время отпуска. Могла бы написать целую книгу, но ограничусь парой советов.

Перед употреблением чего-то заморского, или немытого, или продаваемого прямо на пляже "бабушкой божьим одуванчиком" удостоверьтесь в наличии у вас мезима, левомицетина, угля и т.д.

В жару пейте больше бутилированной воды, лучше проверенных торговых марок. Кушайте тщательно промытые свежие фрукты-ягоды.

И пусть ваш отпуск ничто не омрачит, а приятных воспоминаний хватит до следующего лета!