Белорусы могут официально выиграть $232 миллиона в лотерее США 27.06.2018, 8:59

Лотерея Мега Миллионс – США разыгрывает крупнейший джекпот в мире.

Ближайший тираж американской лотереи Мега Миллионы состоится в пятницу, 29 июня, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $232 миллионов, пишет «Ежедневник».

Белорусы могут официально выиграть $232 миллионов в лотерее США

Принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

Выигрышные номера по результатам прошлого тиража – 2, 6, 11, 27, 44 и «мегабол» 20. Угадай кто-то из участников лотереи в минувшую пятницу эти номера, ему (или ей) достался бы грандиозный приз в 191 миллион долларов. Тем не менее, один счастливчик сумел угадать пять из шести вышеозначенных номеров – победитель забрал домой «утешительный» приз в $1 миллион!

Еще 18 (!) победителей, сумевших угадать четыре из шести выигрышных номеров, получили по $10000 каждый! К слову, четверо из них выбрали опцию «мегаплайер», благодаря которой любой второстепенный приз увеличивается в несколько раз, в зависимости от номера, под которым выпадает соответствующий шар Мегаплайер, и получили на руки $20000 вместо $10000!

Как легально играть в Мега Миллионс - США из Беларуси

Принять участие в тираже Мега Миллионс, будучи гражданином Беларуси, можно двумя способами.

1. Пересечь границу и приобрести билет лично

Можно лично отправиться в США, чтобы приобрести билет лотереи Мега Миллионс у официального ритейлера, при условии, что потом билет не будет покидать пределов США.

2. Зарегистрироваться на сайте и принять участие в лотерее онлайн

Участвовать в лотерейных тиражах США из Беларуси так же просто, как если бы вы находились там лично. Все, что для этого нужно сделать - купить лотерейные билеты Мега Миллионы к тиражам, которые проходят в Орландо, каждый вторник и пятницу в 23:00 EST на сайте TheLotter онлайн!

Выбирайте 5 основных номеров от 1 до 70, а также шар «мегабол» из диапазона 1-25, совпадение которых позволит сорвать баснословный американский джекпот или 8 второстепенных призов!

theLotter.com – первая в мире служба доставки лотерейных билетов, которая позволяет людям заказывать официальные лотерейные билеты со всего мира, не взимая комиссий с выигрышей.