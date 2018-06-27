Эксперт: Долги колхозов снова повесят на все население страны 1 27.06.2018, 11:16

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Власти реинкарнацируют шефства над колхозами.

Сельское хозяйство — самая стабильная отрасль экономики Беларуси, стабильность его — в убытках, в накоплении долгов и отсутствии какого-либо реформирования, пишет thinktanks.by.

Перед белорусским сельским хозяйством стоит вопрос о его дальнейшей конкурентоспособности, заявил Лукашенко 22 июня во время поездки в Шкловский район. «Цель одна — эффективное производство. В противном случае вы не выживете. Дело даже не в том, чтобы выжить: мы сегодня уже уперлись в некую неопределенность в сельском хозяйстве. Стоит вопрос, как жить дальше, как двигаться дальше, чтобы обеспечить эффективное производство и выстоять в конкуренции», — сказал глава государства.

Эксперт по вопросам реформы государственной службы и руководитель проекта «Кошт урада» в рамках проекта BIPART Владимир Ковалкин не согласен с формулировкой о «некой неопределенности». «На самом деле, наше сельское хозяйство всегда было стабильно и его будущее всегда было определено, - заявил Владимир Ковалкин в интервью Thinktanks.by. - Оно было всегда стабильно убыточным, и будущее его было всегда в накоплении долгов, постоянное вытягивание дополнительных денег из бюджета через различные программы директивного кредитования, через госпрограммы, через поддержку финансовыми вливаниями, в том числе на закупку горюче-смазочных материалов, на авансирование закупки продукции сельского хозяйства и так далее.

Белорусское сельское хозяйство находится в абсолютной определенности — это убыточность из года в год, это накопление бесконечных долгов. И это не меняется десятилетиями».

Реинкарнация шефства над колхозами

Лукашенко по-прежнему «не сторонник, чтобы приватизировать колхозы и совхозы». Но, сейчас, как он выразился, будет «точечно принимать решения о приватизации — продавать, пускать частника в сельское хозяйство». Владимир Ковалкин отмечает, что «уже в начале этого года оздоровили наш агропромышленный комплекс на 2,3 млрд белорусских рублей, это немного больше 1 млрд долларов».

«Чтобы было понятно, как оздоровили: их долги, по которым наши колхозы не могли выплачивать основной долг и проценты, передали областным исполкомам. Соответственно, повесили все эти долги на нас с вами, на налогоплательщиков. Потому что, собственно говоря, мы с вами платим деньги в казну, и поскольку эти деньги в данном случае пойдут не на школы, больницы, ЖКХ, а на уплату долгов этих сельхозпредприятий, то мы с вами меньше получим услуг в виде качественной медицины, нормальных детских садов и школ и нормального благоустройства в городах.

А эти деньги вместо этого пойдут на оплату долгов сельского хозяйства в нашей стране. К сожалению, это так, и это решение было принято относительно недавно», - заметил эксперт.

«Что касается приватизации, мне сложно представить, что кто-то захочет массово приватизировать белорусские колхозы. Скорее, убыточные предприятия будут пытаться за долги отдавать банкам, а банки что-то с ними будут делать — либо продавать пытаться, либо держать их на балансе из-за отсутствия покупателей.

По сути это не приватизация в чистом виде, когда находится новый эффективный собственник, это попытка убитое долгами сельское хозяйство, закредитованное и неспособное выплачивать долги, с абсолютно неликвидными активами перевесить на банки. В большинстве случаев это будут опять же госбанки, доля которых принадлежит государству, соответственно нам с вами, и все эти долги де-факто повиснут на бюджете, ведь долги госбанков гарантированы бюджетом страны.

Поэтому, все то, что пытается предпринять Лукашенко и правительство, — это перевесить убыточное сельское хозяйство на налогоплательщика. И заставить обычных граждан платить по его долгам и по процентам», - считает Владимир Ковалкин.

Иностранного инвестора таким предложением не заинтересуешь

По мнению эксперта, условия, в которых работает сельскохозяйственный бизнес в Беларуси, малоинтересен иностранному инвестору. «Соотношение активов и пассивов таково, что нет смысла ничего покупать. Когда ты берешь себе колхоз, ты по сути приобретаешь долги, ты не приобретаешь активы. Иностранному инвестору гораздо интереснее с нуля построить какой-то бизнес — при условии, что у него будут равные условия работы с государственными колхозами.

Но этого никогда не будет, потому что в государственные колхозы будут по-прежнему вливаться деньги из бюджета. Возможны какие-то инвестиции, но это очень точечные инвестиции по каким-то очень важным личным причинам для этого инвестора. Например, он хочет открыть какое-то специфическое производство, которого очень мало в остальном мире, то есть что-то очень нишевое. А вот массово, безусловно, к нам иностранный инвестор не пойдет», - уверен Владимир Ковалкин.

Магическая тысяча — без шансов

Во время поездки в Шкловский район глава государства снова заговорил о тысячерублевой зарплате. «Думаю, что в будущем году перед губернаторами будет стоять задача — они прежде всего за село отвечают — не 600, а 800 рублей средней зарплаты в агросекторе. И вы к этому готовьтесь. Это не значит, что всем, а тем, кто работает. Через пару лет мы должны к той же тысяче рублей средней зарплаты подойти и в сельском хозяйстве», — сказал он. «В сельском хозяйстве могут неплохо жить только частники, которые делают успешный нишевый бизнес. Например, выращивание огурцов — в некоторых районах этот сезонный бизнес очень развит и он абсолютно частный. Что касается госпредприятий, массового, скажем так, АПК, то, безусловно, там будут продолжаться и процветать нищета и долги», - полагает Владимир Ковалкин.