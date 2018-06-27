Ягланд: Буду продолжать работу по освобождению Сенцова 27.06.2018, 11:08

Турбьерн Ягланд

Генсек Совета Европы заявил, что его не остановит отказ Кремля освободить Сенцова.

Совет Европы намерен продолжать работу по освобождению украинских политзаключенных в РФ и видит одним из методов деэскалации конфликта между Украиной и Россией обмен заключенными с обеих сторон.

Об этом генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге, сообщает "Укринформ".

"Мне кажется, что пришло время передать обеим сторонам следующие тезисы: что необходимо прекратить эскалацию напряженности, и одним из методов деэскалации было бы освобождение заключенных и в дальнейшем - обмен заключенными. В первую очередь, этот вопрос я поднимал (в ходе визита в Москву – ред.) в связи с господином Сенцовым, но также говорил о ситуации по всем остальным заключенным с обеих сторон. Я буду продолжать эту работу", - сказал генсек, отвечая на вопрос представителя украинской делегации Алексея Гончаренко.

При этом Ягланд сказал, что не знает об отказе Кремля на его письмо президенту России с призывом освободить Олега Сенцова из гуманитарных соображений.

"Я не собираюсь сдаваться. Потому что мне кажется очень важным, чтобы две стороны предпринимали усилия для снижения напряженности, чтобы прекратить любую форму военных действий, будь то на словах или при помощи оружия, или гибридные войны", - сказал генсек.

Он также подчеркнул, что нынешние встречи и контакты с участием омбудсменов России и Украины происходят по его инициативе.

Напомним, 20 июня Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом Российской Федерации, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой.

По словам замгенсекретаря СЕ Даниэля Гольтгена, во время переговоров с В.Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных он не поднимал.

Ягланд заявил после встречи с Москальковой, что осужденный в РФ Сенцов должен быть помилован по гуманитарным основаниям.

"Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Ягланд.

"Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал тогда Ягланд.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не намерена освобождать Сенцова по просьбе Ягланда, поскольку письмо генсека СЕ не является основанием для каких-либо действий.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.