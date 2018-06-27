Белорусские татары во главе Крыма 27.06.2018, 11:28

Матвей Сулейман Сулькевич

100 лет назад большую роль в становлении независимого крымскотатарского движения сыграли и выходцы из Беларуси.

26 июня крымские татары отмечали День крымскотатарского флага. 100 лет назад большую роль в становлении независимого крымскотатарского движения сыграли и выходцы из Беларуси — потомки литовских татар, поселившихся на землях Великого княжества Литовского со времен Витовта Великого. По этому поводу krynica.info предлагает перевод на русский язык отрывка из статьи Роберта Булинского «Литовские татары — элита Крыма, Азербайджана и Польши».

Крымская Народная Республика была детищем Февральской революции 1917 года, как и ряд других государственных образований, которые возникли на территории распадавшейся Российской империи. В конце марта в Симферополе был проведен татарский съезд (курултай), на котором было создано Учредительное собрание, которое добивалось политической и культурной автономии. Исполнительный комитет, который выполнял фактически функции государственных органов, однако, принял меры к фактическому получению власти в Крыму. Необходимость создания своего собственного крымскотатарского государства также заявляла национальная политическая партия Милли Фирка. Началось формирование вооруженных сил. Возрастающая большевистская угроза привела к созыву Учредительного собрания, которое объявило 24 ноября в бывшей столице Крымского ханства Бахчисарае независимую Крымскую Народную Республику. Была создана дирекция с исполнительными полномочиями.

Независимая деятельность крымских татар встретила, однако, реакцию большевиков, чьи войска заняли Крым к концу января 1918 года, ликвидируя государство крымских татар.

В результате заключения Брестского мира 3 марта 1918 г. между большевистской властью и Германией и Австро-Венгрией в Крым в начале мая вошли немецкие войска, возвращая там крымскотатарскую власть. Этот период существования Крымской Народной Республики неразрывно связан с личностью генерала российской армии Матвея Сулеймана Сулькевича, бывшего командующего І Мусульманским армейским корпусом на румынском фронте, который занял пост премьер-министра (одновременно он был министром военных дел и военно-морского флота и министром внутренних дел). Период его правления, который продолжался до октября, наметился наибольшим расцветом крымскотатарской независимости.

Генерал Сулькевич издал ряд основных правовых актов: закон о гражданстве Крыма, об официальных языках (татарском, русском и немецком), о запрете приобретения земли иностранцами (которая находится в собственности граждан Крыма), о вакуфах (мусульманских религиозных фондах), организации Сената и апелляционного суда, реэмиграции татар из Турции и Румынии, организации отдельных министерств. Он пытался проводить политику равновесия между крымскотатарскими политическими группировками, а также между различными национальностями Крыма. Так, в его правительственных кабинетах заседали, помимо татар, русские, немцы и армяне.

Одним из краеугольных камней политики Сулькевича было максимальное пробуждение национального самосознания крымских татар. Будучи по происхождению литовским татарином из Лиды, он пользовался помощью своих сородичей из бывшего Великого княжества Литовского, которые прибыли с ним в Крым после роспуска немцами мусульманского корпуса. Они заняли многие важные должности, став элитой новосозданного крымского государства. Заместителем военного министра стал генерал Александр Мильковский, министром юстиции — Александр Ахматович, а министром государственного имущества — Александр Богушевич. Функции директора правительственного офиса выполнял Леон Найман Мирза Кричинский. Его брат Ольгерд был окружным прокурором в Симферополе. Александр Мухарский редактировал газету «Крым» и был одним из важных активистов Милли Фирка.

В Крыму действовал Союз литовских татар во главе с Эдыге Мустафой Шинкевичем (Кырымаллм). Многие литовские татары соосновали университет в Симферополе, который должен был стать кузницей будущих крымскотатарских элит, а также служили в крымскотатарской армии (в том числе подпоручик Яхья Байрашевский). Руководил батальоном охраны правительства ротмистр Александр Полторжицкий, а комендантом полиции в Симферополе был подполковник Мустафа Смольский. Двое военнослужащих стали во главе округов крымской администрации — полковники Базаревич и Соболевский.

После падения последнего правительства генерала Сулькевича в конце октября 1918 года, судьба Крымской Народной Республики сложилась трагически. В результате вывода немецких войск из Крыма в связи с окончанием Первой мировой войны, на территорию крымскотатарского государства вошли белогвардейские войска генерала Антона Деникина, который отстаивал лозунг «единой, неделимой и великой России». Несмотря на это, до апреля 1919 года крымскотатарские власти еще функционировали, даже тогда, когда Крымский полуостров был на короткое время захвачен большевиками.

Но затем в Крым вернулись белогвардейцы, которые на этот раз запретили политическую деятельность крымских татар. В марте 1920 года режим генерала Деникина был заменен более либеральным правительством генерала Петра Врангеля, который, однако, допускал лишь крымскотатарскую автономию. Оно просуществовало до ноября, когда Красная Армия окончательно заняла Крым. Большевики сразу же начали кровавую волну террора и репрессий, убивая десятки тысяч жителей полуострова.

Большинство литовских татар во главе с генералом Сулькевичем сумело уйти раньше из Крыма. Некоторые из них пытались продолжать свою государственную деятельность в мусульманской Азербайджанской Народной Республике. Генерал Сулькевич выполнял функции начальника Генерального штаба азербайджанских вооруженных сил.

Ольгерд Кричинский стал заместителем министра юстиции. В начале 1920 года он был назначен делегатом на мирную конференцию государств Закавказья в грузинский Тифлис, где представил проект по созданию конфедерации Азербайджана, Армении и Грузии для того, чтобы эффективно противостоять угрозе большевиков. В то же время его брат Леон — так же, как в Крыму — снова руководил правительственной канцелярией. Тем не менее, в апреле Азербайджан был захвачен Красной Армией, что закончилась расстрелом для генерала Сулькевича. Остальная часть литовских татар сумела перебраться в Польшу.

Во второй Речи Посполитой наивысшей политической должности достиг бывший министр юстиции Александр Ахматович. В 1928-1930 годах от беспартийного блок сотрудничества с правительством он был избран сенатором. Кроме того, он был активным в татарских организациях. В 1923 году руководил проведением в Вильно Всепольского мусульманского конгресса. Он также был автором ряда научных работ в области гражданского права и правовых аспектов Корана. Особую активность в жизни литовских татар проявили братья Кричинские, оба выдающиеся юристы. Леон Кричинский был организатором Национального татарского музея, Национального татарского архива и Национальной татарской библиотеки в Вильно. В 1930-1939 годах он издавал «Rocznik Tatarski», научный, литературный и общественный журнал об истории и традициях татар Речи Посполитой. Наконец, он был автором «Библиография истории польских татар». Ольгерд Кричинский с 1926 года был председателем Центрального совета культурно-образовательного объединения польских татар, где секретарем был Леон. В 1931 году вместе с братом и Ахматовичем он организовал в Вильно Всепольскую конференцию юристов-мусульман. Через год он был назначен прокурором Верховного суда Польши.