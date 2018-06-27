Реформы по-лукашенковски: застеклить в доме окна, когда крыши даже нет 27.06.2018, 11:38

Инвестиционный климат в Беларуси не поменяется.

Минэкономики анонсировало изменения в декрет №10 "О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в РБ". Но клюнут ли инвесторы, на новую приманку белорусских властей, пишет "Ежедневник".

Как рассказала БелТА начальник главного управления инвестиционной политики Минэкономики Елена Перминова, подготовленные изменения в декрет №10 уже согласованы со всеми ведомствами и внесены в администрации Лукашенко. Ожидается подписание документа в самое ближайшее время.

Следует отметить, что декрет был принят в августе 2009 года. За прошедшие девять лет практика применения документа уже давно требовала не столько отдельных корректировок, сколько кардинальных изменений отношения государства к инвесторам. В первую очередь, как отмечали эксперты, требовалось гарантировать инвестору, что ни при каких обстоятельствах у него не заберут его собственность.

Второй важный момент - отношение к инвесторам в регионах. Несмотря на декрет и на другие указания президента и правительства по привлечению инвестиций, отношение к инвесторам со стороны местных властей в регионах до сих, мягко говоря, настороженное.

В третью, но вовсе не последнюю очередь, эксперты указывали на необходимость изменить отношение государства к собственному белорусскому инвестору, который в своей стране оказался в неравных условиях с иностранным капиталом. Можно еще перечислить несколько существенных обстоятельств, которые серьезно осложняют жизнь инвесторам в Беларуси, но в том и дело, что списка не нужно. Достаточно устранить хотя бы одно из названных препятствий, чтобы существенно изменить инвестиционный климат в стране.

И вот изменения в декрет подготовлены, но они затронули совсем другие моменты. Они тоже кажутся важными, но даже не выглядят ключевыми.

Они не смогут кардинально изменить инвестиционный климат в стране, но способны решить некоторые проблемы инвесторов. Как говорится, лучше хоть что-то, чем ничего. Кроме того, отдельные предлагаемые новшества оставляют очень серьезные сомнения в возможности их реализации.

Так поправками в декрет планируется установить единый максимальный размер неустойки для инвестора в связи с неисполнением сроков реализации инвестдоговора. С учетом того, что в Беларуси большинство инвестпроектов реализуются с нарушением сроков, это довольно важное новшество.

Хотя, если начистоту, то к вопросу неустойки следовало подойти совсем с другой стороны. Разработчикам документа прежде всего следовало понять, что инвестор и сам заинтересован как можно быстрее реализовать инвестпроект. Каждый лишний день и без всякой неустойки серьезно бьет по карману. Между тем, чем раньше объект будет введен в эксплуатацию, тем скорее начнет отбивать вложенные в него деньги. Неустойки - это лишняя и совершенно ненужная стимуляция инвестора. Их следовало взыскивать исключительно в том случае, если инвестор отказался от реализации проекта.

Правда, разработчики все же несколько смягчили этот ненужный рычаг регулировки. Кроме максимального размера неустойки, который никто не сможет превысить, местным властям также дано право самим устанавливать минимальный размер.

Надо полагать, разработчики изменений руководствовались той простой мыслью, что определять минимальный размер неустойки местные власти будут исходя из фактических обстоятельств дела и вины самого инвестора в затягивании сроков реализации проекта. Однако это палка о двух концах.

Во-первых, она создает очень серьезные предпосылки для возникновения коррупции, причем, опять же с обеих сторон. И у инвестора будет большой соблазн предложить чиновнику мзду, чтобы получить минимальную неустойку, и у чиновника будет большой соблазн попросить "вознаграждение" за услугу.

Во-вторых, многие ответственные лица, даже при наличии существенных обстоятельств могут побояться назначать минимальные неустойки, так как у многочисленных контролеров и правоохранителей могут возникнуть вполне определенные подозрения. Куда безопаснее дать максималку. Почти наверняка, именно в этом направлении данное новшество и будет реализовываться на практике. Но, слава богу, хоть максимальный размер неустойки ограничили.

Очень посмешит инвесторов и норма, которая закрепляет за ним право предъявлять государственным органам требования о возмещении причиненных убытков. Смешно это новшество звучит хотя бы потому, что такое право у инвесторов и без всякого декрета было. Любой из них мог обратиться с иском в суд и потребовать от государственного органа компенсации потерь.

Однако этим почти никто не пользовался. Во-первых, шансы выиграть и получить реальную компенсацию ничтожно малы. Во-вторых, если подашь иск в суд, то уж точно с этим государственным органом никогда уже не сможешь нормально работать.

Позитивно будет воспринято право организаций, реализующих инвестпроекты, выступать в рамках инвестдоговора вместе с инвестором, а также введение нормы о признании инвестора и организации, реализующей инвестиционный проект, единственным поставщиком производимых товаров на осуществление заказа из одного источника на срок более пяти лет.

Понравятся инвесторам и новшества по плате за право аренды земельного участка. Однако эти позитивные моменты практически никак не повлияют на общий инвестиционный климат в стране. Это как застеклить в доме окна, когда крыши даже нет.