Президент Чехии через 8 месяцев после выборов назначил второе правительство 27.06.2018, 11:30

Кабинет опять возглавил медиамагнат Андрей Бабиш.

Президент Чехии Милош Земан назначил уже второе правительство во главе с лидером движения ANO Андреем Бабишем.

Об этом сообщает Ceska Televize.

В среду с утра министры приняли присягу перед президентом Земаном.

Как и ожидалось, должность министра иностранных дел в новом правительстве Чехии занял председатель Социал-демократической партии Ян Гамачек. Он также занял пост главы МВД.

Земан поздравил министров и поблагодарил предыдущий кабинет.

Он также объявил, что будет присутствовать на заседании нижней палаты парламента 11 июля, когда и будет голосовать за доверие новому правительству.

Первое правительство Бабиша не получило вотум доверия парламента в январе и с тех пор исполняло обязанности.

В нынешнем составе правительства десять министерств принадлежат движения ANO, представители Социал-демократической партии Чехии получили министерства внутренних дел, иностранных дел, труда и социальных отношений, сельского хозяйства и культуры.