Президент Чехии через 8 месяцев после выборов назначил второе правительство
- 27.06.2018, 11:30
Кабинет опять возглавил медиамагнат Андрей Бабиш.
Президент Чехии Милош Земан назначил уже второе правительство во главе с лидером движения ANO Андреем Бабишем.
Об этом сообщает Ceska Televize.
В среду с утра министры приняли присягу перед президентом Земаном.
Как и ожидалось, должность министра иностранных дел в новом правительстве Чехии занял председатель Социал-демократической партии Ян Гамачек. Он также занял пост главы МВД.
Земан поздравил министров и поблагодарил предыдущий кабинет.
Он также объявил, что будет присутствовать на заседании нижней палаты парламента 11 июля, когда и будет голосовать за доверие новому правительству.
Первое правительство Бабиша не получило вотум доверия парламента в январе и с тех пор исполняло обязанности.
В нынешнем составе правительства десять министерств принадлежат движения ANO, представители Социал-демократической партии Чехии получили министерства внутренних дел, иностранных дел, труда и социальных отношений, сельского хозяйства и культуры.