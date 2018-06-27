На польско-белорусской границе – железнодорожный бум 27.06.2018, 11:53

Китайские контейнеры в терминале «Европорт» в польских Малашевичах. 24 мая 2018 года

Фото: Kacper Pempel/Reuters

Правительство Польши рассматривает возможность открытия второго железнодорожного перехода на границе с Беларусью.

В течение последних лет Китай стремительно увеличил транзит товаров в Европу через белорусско-польскую границу, но Польша оказалась не готова к этому. Китай ищет новые пути – через балтийские страны и Финляндию, сообщает «Белсат».

Если десять лет назад из Китая в Европу прибывал один поезд в месяц, то после стремительного развития транспортного коридора из Китая в Европу в рамках инициативы китайского правительства «Один пояс и один путь» количество составов выросло до двухсот.

Железнодорожный транспорт позволяет доставить товары на 20 дней быстрее, чем морем, и он более дешевый, чем воздушный.

Сухопутный и морской пути китайского Шелкового пути

По данным китайской железной дороги, количество железнодорожных рейсов из Китая в Европу выросло с 17-ти в 2011-м до 3673 в прошлом году. К 2020 году Китай намерен увеличить эти цифры до 5000.

Абсолютное большинство транзита китайских товаров в Евросоюз идет через нашу страну. 90% всех китайских составов обслуживает переход между Брестом и польскими Малашевичами. В прошлом году через него прошло 74 тысячи контейнеров – в четыре раза больше, чем в 2015-м.

Государственный железнодорожный перевозчик Польшы PKP Cargo утверждает, однако, что действующая инфраструктура не позволит реализовать планы китайского правительства. В конце 2017 года на белорусско-польской границе в очереди оказалось 100 поездов.

На сегодня очередей из локомотивов нет – чтобы сократить время разгрузки контейнеров, польская сторона начала сотрудничество с частными операторами. Министерство инфраструктуры Польши уже заявило, что правительство рассматривает возможность открытия второго железнодорожного перехода на границе с Беларусью.

«Это огромный вызов и огромный шанс», – заявлял глава PKP Cargo Чеслав Варсевич в марте.

Китайские отправители грузов беспокоятся однако, что изменения не наступят быстро.

Терминал «Европорт» в мае 2018 года

Фото: Kacper Pempel/Reuters

Обеспокоен также и мэр польского Тересполя Кшиштоф Иванюк, который в беседе с Reuters говорит, что план модернизации польской железной дороги не соответствует сегодняшним задачам, и город рискует потерять транзит китайских грузов.

«Если мы не используем эти пять минут, которые нам дает история, они закончатся», – утверждает Иванюк.

Железнодорожные пробки на границе заставляют китайских логистов задумываться о перенаправлении товаров через финскую, литовскую или эстонскую железной дороги.

Пока их останавливает то, что альтернативные пути продлят время транспортировки, а также незнание реалий на границе России и стран ЕС и необходимость заниматься множеством новой бумажной работы.