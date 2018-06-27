Видео с эстонскими акробатами набрало более девяти миллионов просмотров 1 27.06.2018, 11:45

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Гимнасты сыграли на эффекте иллюзий.

Эстонские акробаты создали иллюзорные номера, видео с которыми набрало более 9 миллионов просмотров менее чем за пять дней с момента публикации, – пишет "Корреспондент".

Видео акробатов из команды AN2M Максима Николаева и Андрея Медведского опубликовали на странице в Facebook.

В ролике акробатические трюки представлены с юмором: например, создается иллюзия, что один из акробатов прыгает в рот другому, а также спортсмен выпрыгивает из своих шортов и запрыгивает в них снова.