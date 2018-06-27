закрыть
27 июня 2018, среда, 15:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Видео с эстонскими акробатами набрало более девяти миллионов просмотров

1
  • 27.06.2018, 11:45
  • 1,576

Гимнасты сыграли на эффекте иллюзий.

Эстонские акробаты создали иллюзорные номера, видео с которыми набрало более 9 миллионов просмотров менее чем за пять дней с момента публикации, – пишет "Корреспондент".

Видео акробатов из команды AN2M Максима Николаева и Андрея Медведского опубликовали на странице в Facebook.

В ролике акробатические трюки представлены с юмором: например, создается иллюзия, что один из акробатов прыгает в рот другому, а также спортсмен выпрыгивает из своих шортов и запрыгивает в них снова.


популярное за неделю

Мнение

Между империей и цивилизацией
Между империей и цивилизацией Виктор Шендерович
Сенцов стал символом того, как России сопротивляются сами русские
Сенцов стал символом того, как России сопротивляются сами русские Павел Казарин
Штирлициада
Штирлициада Аркадий Бабченко
Комиссары в пыльных шлемах
Комиссары в пыльных шлемах Ирина Халип