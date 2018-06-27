Настоящая революция 2 Дмитрий Быков

27.06.2018, 11:53

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Дмитрий Быков

Исчезли последние надежды на государство.

Когда повышение пенсионного возраста называют «началом революции», это, конечно, преувеличение.

В России можно отменить пенсию вообще – и никто всерьез не возмутится, потому что провозглашенная Володиным цель – добиться среднего размера пенсии 20.000 рублей – это признание сверхоткровенное. (В 2019 году этот показатель будет равняться 15,4 тысячи, заявил министр труда Максим Топилин.) 20.000 рублей для одинокого (допустим) старика, вынужденного платить за квартиру и покупать лекарства, – это жизнь на хлебе и воде, хорошо, на чае, хорошо, иногда с сахаром.

Так что всерьез эту пенсию не принимает никто, а пенсионный возраст – очередная фикция: людей стараются выпихивать с работы уже после 45. Но революция тем не менее налицо, и происходит она в сознании: кажется, исчезли последние надежды на государство, и только.

Нам разыграют, конечно, всю схему, как положено: сначала произойдут дозволенные, «в рамках закона», профсоюзные протесты. Акцию Навального, намеченную на 1 июля, разгонят с такой тихой, скрытной жесткостью (объясняемой, понятно, чемпионатом), что серьезно омрачат Навальному радость по поводу освобождения брата.

Впрочем, могут и не разгонять. Могут проявить демонстративную мягкость – все равно народу будет негусто: лето, спортивный праздник, да и ходит на акции в основном молодежь, а пенсия ее пока волнует мало. Протесты, разрешенные и даже организованные властью, устроят ручные профсоюзы, и в результате их дружеских возражений пенсионный возраст отодвинут не на 5 лет, а на 4, и все увидят демократию в действии. Вот же, мы говорили, что конструктивное мнение готовы выслушать. Принять к сведению. Учесть.

Возможно, президент лично обратится к стране и вмешается в работу правительства – кто-нибудь даже получит легкий шлепок, – пенсионный возраст все равно будет повышен, но незначительно; и результатом всей этой комедии станет новая волна славословий чуткой власти.

А дальше будет только одно – и слава Богу: все всерьез задумаются о том, что никаких гарантий никому, кроме ближнего круга, эта власть не дает. Это они своих не сдают, а мы ведь им не свои.

И тогда начнется единственно возможная революция в самом привлекательном формате: построение такой частной жизни (и в конечном итоге такого общества), которое от благодеяний никак не зависит. Общества, для которого 15.000 рублей пенсии – унизительная подачка, а не благодеяние.

Дмитрий Быков, «Собеседник»