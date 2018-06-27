Белорусские военные строят мост через Вилию на границе с Литвой 2 27.06.2018, 12:20

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иллюстрационное фото vialejka.info

Мост возводят неподалеку от БелАЭС.

Специалисты 30-й отдельной железнодорожной бригады транспортных войск возводят капитальный мост через реку Вилия в Островецком районе Гродненской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-служба министерства обороны

"Мост возводят неподалеку от строящейся Белорусской атомной электростанции. Данная переправа в четыре раза сократит путь между двумя пограничными заставами, что позволит оперативно реагировать на изменение обстановки в районе государственной границы близ БелАЭС", - отметили в Минобороны.

По информации ведомства, уже проведен ряд подготовительных работ по возведению моста: погружены железобетонные сваи, выполнен монтаж насадок опор и устройство шкафных стенок.

"Полностью готовый в соответствии с проектом мост – с барьерными ограждениями и подъездами – осенью этого года начнет свою работу", - подытожили в министерстве.

Как сообщалось, для охраны строящейся Белорусской АЭС была открыта войсковая часть 7434. В открытом военном городке размещен специальный батальон - около 300 военнослужащих внутренних войск по охране объектов станции.