Трамп пригласил Юнкера в Вашингтон 27.06.2018, 12:25

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Президент США хочет обсудить с главой Еврокомиссии вопросы торговли.

Президент США Дональд Трамп направил официальное приглашение президенту Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру посетить Белый дом.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух официальных лиц ЕС, информированных по этому вопросу.

Трамп отправил приглашение в прошлую пятницу, надеясь обсудить с главой Еврокомиссии вопросы торговли.

Приглашение было организовано до того, как американский производитель мотоциклов Harley-Davidson объявил, что перенесет часть своего производства из США, чтобы избежать тарифов ЕС.

Представитель пресс-службы Еврокомиссии заявил, что пока еще слишком рано покупать билеты для Юнкера.

"У нас нет даты визита президента в США", - сказал он.

Юнкер во время встречи G7 в Канаде в начале этого месяца предложил, чтобы его поездка в Вашингтон состоялась как можно быстрее для поиска общей позиции в вопросах торговли.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация завершает работу над исследованием по повышению импортных тарифов на автомобили с ЕС.

Ранее Трамп заявил, что готов ввести 20% пошлины на импортируемые из ЕС в США автомобили. Его твит появился 22 июня - в тот же день, когда вступили в силу меры ЕС в ответ на пошлины США на сталь и алюминий.