Что изменится с 1 июля 2 27.06.2018, 12:29

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Нововведения, которые ожидают нас совсем скоро.

1. Обязательная сертификация бытовых электроприборов по требованиям энергоэффективности

В Беларуси с 1 июля текущего года вводится обязательная сертификация бытовых электроприборов по требованиям энергоэффективности, пишет «Витебский курьер». Речь идет о холодильных и морозильных приборах, электрических духовых шкафах и варочных поверхностях, стиральных машинах, других видах бытового и офисного оборудования. Обязательная сертификация касается продукции как отечественного, так и импортного производства. Ожидается, что введение данной сертификации будет способствовать повышению достоверности заявляемой информации о классе энергоэффективности электроприборов

2. К 1 июля будут готовы «рекомендации» по работе «тунеядских» комиссий

Министерство труда и социальной защиты готовит «рекомендации» по работе комиссий по отнесению граждан к категории людей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. Ожидается, что они будут готовы к 1 июля. Первый список «тунеядцев» будет сформирован к 1 декабря 2018 года.

3. Туристы в Вильнюсе будут платить новый налог

С 1 июля туристы в Вильнюсе будут платить новый налог. Он составит 1 евро в сутки. От уплаты освобождены несовершеннолетние туристы и инвалиды. До начала следующего года от налога также будут освобождены большие группы туристов.

4. Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

С 1 июля Белaрусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении совета министров Беларуси №483 от 22 июня 2018 года. Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $131,8 до $139,1 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $72,4 до $76,5 за 1 т, на товарные бензины — с $39,5 до $41,7 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $41,7 за 1 т (была $39,5). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

5. Электронные ветеринарные сертификаты для России

Ряд белорусских предприятий готовы поставлять сельхозпродукцию в Россию по электронным ветеринарным сертификатам с 1 июля. В соответствии с планом, подписанным еще в январе, предусматривается, что с 1 июля информацию об отгружаемых товарах передавать в электронном виде будут только те белорусские предприятия, которые наладят эту систему, и только в случае, если Россельхознадзор обеспечит прием этих данных в пунктах предварительного уведомления на границе.

6. Апелляционный совет при патентном органе по-новому будет рассматривать жалобы на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы

Утверждена новая редакция Положения о порядке подачи жалоб, возражений, заявлений и их рассмотрения Апелляционным советом при патентном органе. Соответствующее решение закреплено постановлением совета министров от 5 июня 2018 года №423. Документом переработана структура положения, уточнены отдельные формулировки, конкретизированы направления деятельности Апелляционного совета. В частности, Апелляционный совет не будет рассматривать заявления, как ранее, а только жалобы и возражения. При этом возражения будут изучаться против выдачи патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы; предоставления правовой охраны товарным знакам. Ранее возражения принимались к рассмотрению по пяти пунктам.

Также установлено, что в случае прекращения производства повторное обращение в Апелляционный совет по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Постановление вступает в силу с 7 июля 2018 года.