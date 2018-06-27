Борис Джонсон: Сегодня Украина выигрывает битву идей 2 27.06.2018, 12:32

Борис Джонсон

Глава МИД Британии призвал украинские власти продолжать курс реформ.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудили реформы в Украине и текущую экономическую ситуацию, сообщает пресс-служба кабинета министров Украины.

Политики встретились перед началом Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине.

"Друзья Украины собираются вместе. Поражен тем, что Украине удалось сделать. Надо и дальше идти по пути реформ. И эта конференция – прекрасная возможность выяснить, где мы сейчас и что будет завтра. Сегодня вы выигрываете битву идей, и надо продолжать курс реформ", – отметил Джонсон.

Гройсман подчеркнул, что Киев настроен продолжать реформы, направленные на рост благосостояния граждан. Украинский премьер проинформировал Джонсона о текущей экономической ситуации в Украине, рассказал о ситуации с созданием в стране Высшего антикоррупционного суда.

Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество и возможность общих позиций в переговорах с международными партнерами. Вторая международная конференция по вопросам реформ в Украине проходит в Копенгагене.

В ее работе принимают участие министры иностранных дел стран – членов ЕС, "Большой семерки" и НАТО, представители украинского правительства, гражданского общества, бизнеса, СМИ и международного экспертного сообщества. В прошлом году конференция прошла в Лондоне.