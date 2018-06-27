Анджей Дуда не приедет в Беларусь 3 27.06.2018, 12:39

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АНДЖЕЙ ДУДА

ФОТО: AGENCJA GAZETA

Президент Польши не будет участвовать в открытии мемориала Тростенец.

На 29 июня запланировано открытие мемориала жертвам нацизма в деревне Тростенец под Минском. Ожидалось, что траурную церемонию посетят президенты Австрии, Германии, Израиля, Польши, Чехии, сообщает «Радыё Свабода».

В пресс-службе президента Польши сообщили, что все планы Анджея Дуды к концу недели уже опубликованы на сайте Канцелярии президента.

В календаре на сайте Дуды указано, что 28-го июня он будет находиться с визитом в Латвии, 29 июня событий, в которых он примет участие, нет.

Как стало известно из дипломатических источников, кто представит Польшу на торжества, будет объявлено завтра.

В Минском международном образовательном центре еще 8 июня подтвердили в церемонии действующего австрийского президента Александра Ван дер Бэлена и бывшего президента Хайнца Фишера - родственники его жены погибли именно в Тростенце.

Что касается приезда немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, еще раньше через дипломатические каналы была согласована дата 29 июня, ожидается окончательное подтверждение.

Мемориальный комплекс в Тростенце возведен на месте концентрационного лагеря, который действовал во время Второй мировой войны. Это четвертый по количеству уничтоженных в нем людей после Освенцима, Треблинки и Майданекa. На территории бывшего СССР - это самый крупный лагерь смерти.

Здесь были убиты мирные советские жители и военнопленные, а также граждане Австрии, Германии, Чехословакии и Польши.

Всего за годы войны на территории Тростенцa было убито 206 500 человек всех возрастов и национальностей. Большинство жертв составляли евреи.

Церемония начнется 29 июня в 12 часов.

Напомним, общественные деятели Беларуси обратились к руководству Германии, Польши, Австрии и Израиля с призывом включить посещение Куропат в программу ближайшего официального визита в Беларусь.