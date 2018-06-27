Украинское образование нового времени 3 27.06.2018, 13:01

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Фото: Misto news

Несколько лет назад в Украине решили реформировать систему образования. Как это происходит?

Образование советского образца, которое адаптировали под независимую Украину, не соответствует времени. Об этом давно говорят педагоги, родители и выпускники школ. За окном XXI век - эра цифровых технологий и информации, но ещё несколько лет назад педагоги работали по старым принципам, ученики сидели за партами 30-х годов прошлого века, а непременной реальностью кабинетно-урочной системы оставались бумажные планы и журналы. Несколько лет назад в Украине решили реформировать систему образования. Как это происходит? И каких результатов уже удалось достичь?

Что планируют сделать?

Украинское образование планируют превратить в инновационную среду, в которой ученики и студенты получают навыки и умения самостоятельно добывать знания и применять их в практической деятельности. Так прописано в концепции реформы. Реформа предусматривает внедрение нового стандарта образования, улучшение материально-технической базы, создание прозрачной системы финансирования учебных заведений и повышение престижа профессии педагога. Новые государственные стандарты среднего, профессионального и высшего образования будут внедрены на основе компетентностного подхода.

"Компетентность - это не только знания, но и умение их использовать для собственных, индивидуальных и профессиональных задач", - объясняет Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

По новым госстандартам, обучения в школах будут основаны на новых методиках преподавания; будет изменён формат общения учеников, учителей и родителей, введены проектная робота и обучение через деятельность.

После окончания школы ученик должен обладать ключевыми компетенциями, а это, кроме традиционных, - предприимчивость и инновационность, экономическая компетентность; а также сквозными умениями, такими как критическое и системное мышление, креативность, инициативность, умение конструктивно управлять эмоциями, оценивать риски, принимать решения, решать проблемы.

Появится прозрачная система финансирования школ. Каждое учебное заведение должно будет обнародовать информацию о поступлении всех средств и их назначении. После внедрения системы родители будут видеть сколько и на что тратит государство, а также смогут контролировать использование своих взносов.

По плану, образовательную реформу собираются внедрять до 2029-го года.

Что уже сделано?

• Обновлены программы обучения для учеников 1-9 классов;

• Введён новый Государственный стандарт начального образования в 100 пилотных школах;

• Принят новый закон Украины "Об образовании";

• Разработан план действий по внедрению Новой украинской школы;

• Разработан и утверждён Государственный стандарт начального образования на компетентностной основе;

• Продолжается повышение квалификации учителей начальной школы;

• Стартовал проект по внедрению электронных учебников;

• Обновлены государственные стандарты профессионально-технического образования;

• Начато внедрение элементов дуальной формы профессионального обучения.

Базовый закон

Новый закон "Об образовании" Верховная Рада приняла 5 сентября 2017 года. "Этот закон - базовый, его принятие разблокирует возможности для дальнейшего реформирования сферы образования, принятия законов "Об общем среднем образовании", "О профессиональном образовании", "Об образовании взрослых", также депутаты должны будут рассмотреть изменения в закон "О высшем образовании", - прокомментировала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Закон внедряет трёхуровневую систему среднего образования: начальное образование - 4 года, базовое образование - 5 лет, профильное - 3 года. Всего - 12 лет.

Трёхлетняя старшая школа будет лицеем академического или профессионального обучения. В профессиональной школьник будет осваивать первую профессию, а в академической - углублять изучение отдельных предметов с ориентацией на продолжение обучения в высшем учебном заведении. Выпускники академических лицеев смогут получить степень бакалавра за три года (по большинству специальностей), а не за четыре.

"Старшая школа меняется сильнее, ведь основная цель введения 12-летнего образования - уменьшить нагрузку на ученика, предоставить ему право выбирать предметы в старшей школе и ввести профильную старшую школу", - говорит Павел Хобзей, заместитель Министра образования и науки Украины.

Среднее образование – ключевое направление реформ

Следующим шагом во внедрении реформы образования станет принятие закона "О среднем образовании". Сейчас законопроект представлен для общественного обсуждения.

В нём указано, что "образовательная программа государственного и коммунального учреждения образования не может реализовываться или обеспечиваться (полностью или частично) за счет родителей и/или учеников".

Учеников до 10-х классов будут зачислять на основании годового оценивания и государственной итоговой аттестации.

Проектом закона предусмотрены новые подходы к избранию, назначению и увольнению директора школы. Новая украинская школа, по замыслу, - это место, куда ребенок идёт охотно. Там будут меньше преподавать теорию, но знания будут усваиваться качественнее благодаря увеличению количества практических заданий.

Реформа шагает по стране

21 февраля 2018 года Кабинет Министров Украины утвердил новый государственный стандарт начального образования, по которому со следующего года начнут учиться все первые классы страны. "В этом документе заложены ключевые элементы - требования к обязательным результатам обучения и компетентностей учащихся, определяющие содержание образования в начальной школе. Именно здесь заложено, что именно ребёнок должен знать, уметь, понимать после завершения четырёх первых классов", - рассказывает Лилия Гриневич.

Министр образования и науки отметила, что новый стандарт начального образования предполагает воспитание у детей уважения к интеллектуальной собственности - академической честности. "Сейчас мы сетуем на проблемы с академической честностью в высшем образовании. Однако, если мы не будем закладывать основы уважения к интеллектуальной собственности в школе, решить этот вопрос в высшем образовании не удастся. В этом стандарте заложен общий результат обучения "Соблюдение норм правового взаимодействия". Так, после второго класса ребёнок должен определять авторство своих работ, проявлять уважение к авторству других лиц. А после четвёртого класса ребёнок должен уметь соблюдать элементарные правила использования собственных и чужих произведений", - говорит Лилия Гриневич.

Впервые реформа поддержана значительным финансовым ресурсом для старта - почти 2 млрд грн.: 998 700 000 грн. - на обеспечение учеников начальных классов учебными средствами и мобильной мебелью, 163 800 000 грн. - на приобретение техники для начальной школы, 386 500 000 грн. - повышение квалификации учителей, 48 300 000 грн. - на учебно-методическую литературу для начальных классов и 272 300 000 грн. - на учебники для первоклассников. Изменения предусматривают и повышение социального статуса учителя. В прошлом году правительство подняло заработную плату педагогам на 50%. В этом году также произошло повышение зарплаты на 25%.

Первые днепровские ласточки

В 2017 году Министерство образования выбрало сто школ по всей стране - по четыре школы на область - для экспериментального внедрения нового стандарта начального образования, в том числе для получения обратной связи от учителей. Одна из таких школ - учебное заведение № 143 в Днепре. Это единственная в городе школа, в которой ученики двух первых классов начали обучаться по новому государственному стандарту начального образования ещё до его утверждения. Директор пилотной школы Наталья Лукина рассказывает, что новый стандарт образования предусматривает "ребёнкоцентризм", когда на первом месте стоит ребёнок, а не предмет. "Здесь главное для учителя не отчитать тему, а дальше - кто как воспринял. Здесь главное увидеть развитие, продвижение каждого ребёнка", - объясняет руководитель учреждения.

В начальной школе к традиционным предметам добавили интегрированный курс "Я исследую мир", направленный расширить элементарные знания о предметах и явлениях, формировать умение анализировать, оценивать, систематизировать, обобщать. Эти качества нужны для формирования критического мышления.

Знания подаются тематическими неделями: на всех уроках в течение недели затрагивается одна тема. В экспериментальных классах больше групповых мероприятий, чем раньше. "Каждый день 10-15 минут перед началом уроков дети встречаются в классе, в кругу, как им удобно, они здороваются, обсуждают новости. Так начинает появляться дружба", - рассказывает Светлана Карпенко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе в начальной школе.

"В целом, дети в пилотных классах социализировались быстрее. Почему? Потому что они работают в команде. Они работают вместе. Тем более, учитель постоянно меняет группы, пересаживает. Они могут общаться, помогать друг другу", - рассказывает Виктория Лихошерстная, школьный психолог.

Педагоги говорят, что в экспериментальных классах дети более раскованы. Их учат высказывать своё мнение и не боятся ошибок. "Нет вот этого: ручки положили на парту, взгляд только на учителя. Здесь ребёнок может встать, лечь на коврик, отдохнуть, подняться и дальше включаться в работу", - говорит директор Наталья Лукина. Первоклассники много творят с учителем и родителями - их работы развешены в классных кабинетах. Каждый класс обеспечен ковриками и новыми материалами, в частности конструкторами "Lego", которые развивают моторику рук. К материалам свободный доступ. Больше свободы получили и учителя, но, вместе с этим, добавляет директор школы, и больше ответственности.

"Трудно работать в таких классах. Учитель, знаете, как режиссёр. Поставить урок и выступить артистом, выложиться "на сцене" перед детьми. Просто так не отчитаешь урок от А до Я", - рассказывает Лукина. Учителя, согласно новому госстандарту образования, должны быть новаторами. Например, у дверей 1-В класса учитель повесил EQ семафор. Это три смайлика разного цвета, которые соответствуют настроению (весело, грустно, так себе). Ученика просят повесить прищепку на тот смайлик, который соответствует его настроению. Так учитель видит настроения школьников.

"Дети таким способом показывают своё настроение. Учитель, увидев прищепку с фамилией ученика на красном круге, может и не давать тому много домашней работы", - рассказывает о EQ семафоре Виктор Громовой, директор Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования.

На вопрос директору о том, верит ли она в успешное внедрение реформы образования, Наталья Лукина отвечает, что всё зависит от работников на местах и их страсти.

Подготовил Антон Филиппов для «The Reforms Guide» и «UkraineWorld» (ukraineworld.org)

Эта статья была впервые опубликована на сайте ukraineworld.org