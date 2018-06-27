Ученые назвали способ значительно продлить жизнь, потратив 20 минут 7 27.06.2018, 13:11

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Он доступен каждому.

Специалисты предложили увеличивать долголетие путём регулярных физических упражнений, пишет orthodox.od.ua.

Учёные, представляющие Университет Страны Басков, а также Политехнический университет Валенсии назвали действенный способ продлить жизнь и избежать инвалидности, доступный каждому. Специалисты рассказали о специальной системе физических упражнений, учитывающей индивидуальные особенности каждого отдельного индивида. Исследователи заявили, что в рамках данной программы выносливость, сила и чувство равновесия нужно увеличивать постепенно, всё больше нагружая организм упражнениями.

В рамках проведённых тестов специалисты выяснили, что регулярные физические нагрузки позитивно сказываются на улучшении когнитивных способностях человека, предупреждая дегенерацию мышц, что нередко приводит к инвалидности. По словам учёных, в день необходимо посвящать физическим упражнениям до 20 минут, чтобы предотвратить риски инвалидности и значительно продлить жизнь.