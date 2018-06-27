Трамп обставит Путина красными флажками 3 Дмитрий Снегирев, «Гордон»

27.06.2018, 13:19

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США разрушают стратегию Кремля, играющего на теме самоизоляции России.

Президент США Дональд Трамп допустил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в июле.

21 июня в Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается посетить Москву на следующей неделе. Там он обсудит предстоящую встречу главы Белого дома с президентом РФ.

Ранее, 8 июня, Трамп призвал вновь принять Россию в состав "Большой восьмерки", через четыре года после того, как она была выдворена оттуда за аннексию Крыма. Трамп ведет с Путиным собственную игру, и последнее слово будет за ним.

Заявления Трампа о возвращении России в G8 – не "зрада", а один из элементов контроля над Кремлем. В частности, Трамп в свое время заявил о возможном выводе войск США из Сирии, и это звучало странно. Но потом США нанесли ракетно-бомбовые удары по силам диктатора Сирии и союзника России Башара Асада.

Сейчас из Сирии выводят иранские вооруженные формирования, чего бы не произошло без согласия России. То есть Россия пошла на уступки США. Такую же многоходовку Трамп разыгрывает и с заявлениями о возвращении России в G8.

Замечу, Россия – крупный геополитический игрок, есть процессы, которые без согласия с Москвой решить невозможно. Сирия, иранская ядерная программа, война на востоке Украины, КНДР. Вернув Путина в лоно "рукопожатных" лидеров, Трамп обставит его красными флажками.

Это перехват инициативы. Президент США показал, что тоже неплохой геополитический шахматист. Это неожиданный удар для Путина – возвращение в G8. Ведь Путин сейчас играет на теме самоизоляции России. А таким образом выяснится, что ничего подобного нет. Это разрушает стратегию политики России, суть которой – создание искусственной берлинской стены.

В свою очередь Трамп говорит, что готов к диалогу, а все дальнейшие шаги зависят от России. На Западе понимают, что представительство или отсутствие России в G8 никак не сдерживает ее от реализации военных планов.

Уже был опыт СССР, исключенного из Лиги Наций в 1939 году. Присутствие России в G8 для Запада более сдерживающий элемент и предохранитель в моменте противостоянии российской агрессии. Тем более, что рано или поздно Кремль эти вопросы решит через пророссийское лобби в странах Европы.

Этот вопрос будет лоббироваться в Германии, Италии, Австрии, где есть политические силы, которые косвенно или напрямую финансируются Кремлем. Впрочем, от встречи Трампа и Путина не стоит многого ждать. Это будет встреча ради встречи с целью показать, что поддерживается минимальный переговорный уровень.

Но договоренности между США и РФ есть. Трамп и Путин будут говорить не только об Украине, а в первую очередь об Иране, Сирии, КНДР. США сейчас пошли на эскалацию по Ближнему Востоку – открыли в Иерусалиме посольство, вышли из иранской ядерной сделки.

США повышают градус противостояния с Россией, чтобы заставить ее пойти на компромиссы, в частности на Донбассе. Трамп демонстрирует всем, что будет разговаривать с позиции силы. По Украине между США и РФ есть определенные договоренности. Волкер и Сурков полтора года встречались и подготовили определенную площадку для встречи Трампа и Путина. Разговор будет идти о реализации политической части "Минска 2".

Глава МИД РФ Лавров уже заявил, что надо соблюдать "формулу Штайнмайера" о необходимости фиксации порядка вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Далее заявление Путина, что Россия и впредь будет поддерживать ОРДЛО.

Бывший советник президента США, сотрудник Института мира Стивен Хэдли в свою очередь заявил, что ситуация на Донбассе, скорее всего, останется без изменений, по крайней мере до весны следующего года. Он добавлял, что ситуация, которая сложилась на Донбассе, невыгодна Украине или России, поэтому есть шанс, что ее попробуют не заморозить, а решить в интересах суверенитета Украины.

Определенная интрига есть.

Обращу внимание на то, что сейчас на Донбассе снизилась интенсивность вооруженного противостояния. И это связано не только с проведением в России чемпионата мира по футболу.

Дмитрий Снегирев, «Гордон»