Геннадий Федынич: Почему сегодня весь народ должен платить чиновникам? 7 27.06.2018, 13:26

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Геннадий Федынич

Деньги на пенсии чиновников идут из бюджета, а не из отчислений.

Председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич отреагировал на слухи о новом повышении пенсионного возраста в Беларуси, пишет «Салідарнасць».

После инициативы о поднятии пенсионного возраста в России о такой возможности заговорили в белорусском парламенте.

В частности, министр труда Ирина Костевич, выступая в Национальном собрании, обронила шутку о том, что «60 лет для мужчины – не возраст». Чем вызвала аплодисменты парламентариев.

При этом чиновница отметила, что в белорусском Фонде социальной защиты населения по-прежнему существует дыра – примерно, в 520 миллионов рублей. На вопрос о новом повышении пенсионного возраста министр ответила уклончиво.

– В пенсионной реформе мы прожили только полтора года. Россия говорила об этом 10 лет – и только сейчас подошла. Давайте мы посмотрим, как в 2022 году пенсионная реформа будет влиять на балансировку Фонда, – сказала Ирина Костевич.

Нужно ли белорусской власти, вдохновившись примером российских коллег, идти на новую реформу пенсионной системы?

– Повышать пенсионный возраст можно только при одном условии, – сказал в экспресс-комментарии профсоюзный лидер Геннадий Федынич. – Если всех чиновников без исключений перевести на единую систему назначения пенсии с обычными гражданами. Тогда освободятся очень большие деньги.

То есть, когда «депутатам» начнут назначать пенсии, исходя из среднего заработка на предыдущем месте работы. Это же общественная деятельность, которая не должна вознагрождаться 800-900 рублями пенсии. Это противоестественно и антинародно.

Собеседник добавил, что это же касается некоторых сотрудников системы Министерства внутренних дел.

– Есть оперативная работа – да, эти ребята действительно работают и рискуют каждый день. Чем сегодня отличается паспортистка в МВД от паспортистки в ЖЭСе? Ничем. Она делает ту же самую работу, но на пенсию уходит раньше, потому что имеет погоны на плечах. Нужно адекватно подойти к ревизии назначения пенсий, – заметил Федынич.

По данным руководителя РЭП, сегодня «ни милиция, ни военные в Фонд социальной защиты ничего не отчисляют»:

– Но деньги идут из бюджета на их пенсии. Может быть, надо подумать, чтобы и они отчисляли эти деньги, чтобы были равными среди равных. Почему сегодня весь народ должен платить чиновникам, «депутатам» , МВД и военным?

Геннадий Федынич уверен, что белорусской власти нужно больше заниматься экономикой. И возвращать 700 тысяч белорусов, выехавших за границу в поисках работы.

– Сегодня народ говорит так: зачем я буду корячиться на государство, отчислять им в Фонд соцзащиты, а потом иметь пенсию в 250-300 рублей? Лучше я буду работать на себя, сам откладывать – и не надо мне никакое государство. Такие разговоры сегодня не единичные, а повсеместно идут в Беларуси.