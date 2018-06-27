Рефат Чубаров: Нужна такая ситуация, чтобы Кремль выполнил условия по освобождению Сенцова 27.06.2018, 13:35

Рефат Чубаров

Фото: EPA

Путин в вопросе обмена заложников или политзаключенных хочет видеть личную выгоду.

Президент РФ не шел на уступки по политзаключенным, пока не видел личную выгоду по тем пунктам, которые для него в этой ситуации абсолютно необходимы и нужны.

Об этом заявил в эфире "5 канала" в глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Бандит Путин в вопросе обмена заложников или политзаключенных будет прислушиваться к аргументам бандита Путина. Других - нет. То, что произошло с Ахтемом Чийгозом и с Ильми Умеровым, их освобождения, как мы потом выяснили, это был обмен на двух граждан России - преступников, которые были задержаны спецслужбами Турции. Они должны были понести очень жесткое наказание за убийство людей. Они были осуждены за то, что убивали чеченских людей, которые оказывали сопротивление. Поэтому Путин, видите ли, он послушал сегодня Ягланда, завтра может послушать Эрдогана, но пока у него не сойдется то, что хочет бандит Путин, какая обменная схема, он никого не отпустит. Или это должны быть такие уступки, что они просто могут быть невозможным", - отметил Чубаров.

На вопрос, обращался Меджлис крымских татар к Эрдогану по освобождению заложников, Чубаров ответил: "Обязательно. Буквально на второй день после освобождения Ахтема, когда они встречались - Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, их принял Эрдоган. И первое, с чего начал Ахтем, это было об Олеге Сенцове. Мустафа Джемилев на недавней встрече вновь говорил о Сенцове. Мы говорили, что для Украины очень важно, чтобы его освободили".

При этом глава меджлиса добавил: "Здесь проблема не в том, чтобы попросить кого-то. Здесь проблема, будет ли такая ситуация, чтобы донести до Путина, чтобы он это выполнил... Я понимаю, что на Путине негде ставить клеймо, но я был уверен, что для какой-то игры с Советом Европы... и чемпионат, ну почему бы не освободить Олега Сенцова, он же не виноват. А он не освобождает. Значит, он еще не нашел ту сферу, где он будет торговаться. Я не знаю, какой это будет вопрос".

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова. В пресс-службе главы РФ заявили, что с точки зрения российского законодательства просьба не является основанием для каких-либо юридических действий.