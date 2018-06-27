В Могилеве лукашенковский флаг повесили вверх ногами

В Могилеве лукашенковский флаг повесили вверх ногами10
- 27.06.2018, 13:52
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Сделали это в присутствии чиновников и китайской делегации.
В могилевском микрорайоне Казимировка начали возводить вторую многоэтажку, которая строится при поддержке правительства Китайской народной республики в Беларуси. Всего таких домов по Могилевской области будет 22, пишет могилевская «Весна».
21 июня состоялось мероприятие, посвященное этому событию. С визитом прибыла китайская делегация, чиновники Могилевского гор и облисполкомов, а также глава городского «совета депутатов».
Тем качественнее провал – возле сцены, с которой выступали китайские гости и представители власти, реял перевернутый официальный флаг.
Судя по фото в государственных изданиях, его так никто и не догадался разместить правильно.
Кадры с перевернутым госсимволом попали в эфир «Беларусь 1».
Фиаско.