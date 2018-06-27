Христя Фриланд: Украина сегодня важна как никогда 27.06.2018, 14:09

Христя Фриланд

Фото: AFP

Ее успех нужен всем, кто верит в либеральную демократию и международное право.

Успех либеральной демократии и рыночных реформ в Украине важен для всех в мире, кто верит в международное право, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд 27 июня во время Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене, передает корреспондент "Гордон".

"Украина важна сегодня как никогда, потому что либеральная демократия и правила, которые базируются на международном праве, сейчас под угрозой во всем мире. И одна из битв сейчас происходит на территории Украины. Успех либеральной демократии в Украине, рыночных реформ, в первую очередь, важен для украинцев. Но он очень нужен и всем тем, кто верит в правила, базирующиеся на порядке и либеральной демократии", – заявила Фриланд.

По ее словам, Канада никогда не примет аннексию Россией Крыма, так как это серьезное нарушение международного права.

"Поэтому я здесь и сейчас хочу призвать освободить господина [политзаключенного Олега] Сенцова. И мы все поддерживаем Украину, потому что понимаем, что это государство находится на границе между авторитарным режимом и либеральной демократией… В Москве я работала журналистом в 90-е годы.

И одним из самых грустных опытов в моей жизни было то, что я видела этот спад в России – из хаотичного, но все же демократического периода в агрессивный авторитарный небезопасный режим, который мы видим сейчас. Все мы должны спросить: "Кто потерял Россию?" И все мы не хотим когда-либо спрашивать: "Кто потерял Украину?" – продолжила Фриланд.