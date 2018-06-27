Через 5 лет Польша может полностью отказаться от поставок газа из России 1 27.06.2018, 13:52

«Польская нефтегазовая компания» подписала контракт на поставки сжиженного газа из США.

Через 5 лет Польша может полностью отказаться от поставок природного газа из России. Это может произойти благодаря контракту, подписанному в Вашингтоне «Польской нефтегазовой компанией» (PGNiG) и двумя американскими компаниями, которые занимаются экспортом сжиженного газа, сообщает «Радио Польша».

Президент PGNiG Петр Возьняк дал понять, что после окончания текущего контракта Польша намерена прекратить сотрудничество с «Газпромом».

«Мы не будем подписывать контракты, которые могут поставить нас в зависимость от какого-либо поставщика, особенно от того, кто в последние 15 лет демонстрирует полную неблагонадежность. Постоянные перебои в поставках, неслыханно высокие цены и возможность вести переговоры только посредством международных судов – это не те условия, на которых мы готовы работать», - сказал Петр Возьняк.

Американские компании LNG Port Arthur и Venture Global LNG начнут поставки газа в Польшу в 2022 и 2023 годах. Каждая из них ежегодно будет поставлять в Польшу 2 млн тонн сжиженного газа, которые после переработки превращаются в 5,5 млрд кубометров природного газа. Это около трети общего спроса Польши на это сырье.