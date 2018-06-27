Литовские организации выступили в защиту Куропат 1 27.06.2018, 13:59

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Они требуют отменить выписанные защитникам урочища штрафы.

Общество белорусской культуры в Литве и Виленское отделение Саюдиса Литвы подписали и направили обращение в защиту Куропат в различные управленческие институции Литвы и Беларуси, пишет сайт krynica.info.

В обращении говорится, что Куропаты — место, где покоятся десятки тысяч невинных жертв сталинского террора.

«Это не просто молчаливые и неизвестные жертвы — это наши с вами бабушки и дедушки, их соседи, родные, близкие, знакомые. Те, чьи жизни незаконно оборвала та сталинская система. И сегодня вместо того, чтобы им дать спокойно почивать и ждать воскресения и жизни вечной, на их костях построен развлекательно-ресторанный комплекс, где люди будут веселиться, танцевать, выпивать, тем самым унижать их священную память, а тем самым и память своих дедов и прадедов», — отмечают авторы обращения.

Организации требуют от компетентных органов аннулировать все решения, связанные с разрешением на строительство в охранных зонах мемориала Куропаты, и обязать Минкультуры вернуться к «Проекту зон охраны памятника истории «Место гибели жертв политических репрессий «Куропаты», одобренному на Научном совете Минкультуры 20 мая 2003 года, как единственному законному документу, а строительство ресторанно-развлекательного комплекса «Поедем-поедим» признать незаконным.

Также в обращении требуют прекратить преследование активистов, защищающих мемориал Куропаты, и отменить выписанные им штрафы.