Завтра ожидается жара до +30°С 27.06.2018, 17:27

Будет преимущественно без осадков.

28 июня погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в южных районах страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность, сообщает Гидромет.

Преимущественно без осадков, лишь в южных районах страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, по южной половине порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +13..+19°С, во второй половине дня повысится до +24..+30°С. Атмосферное давление будет падать.

29 июня наша страна будет находиться под влиянием теплой неустойчивой воздушной массы. Ночью местами по югу, днем в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +13..+19°С, максимальная днем будет находиться в пределах от +23°С по северо-западу до +31°С по юго-востоку страны.

30 июня через территорию Беларуси ожидается смещение атмосферного фронта, за которым начнет поступать холодная воздушная масса со Скандинавии. Местами, преимущественно по юго-восточной половине страны, пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер северо-западный, северный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от +8°С по северо-западу до +19°С по юго-востоку страны, максимальная днем составит +13..+20°С, по югу местами до +23°С.