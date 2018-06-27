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Белорус победил в беге на 110 метров с барьерами на турнире в Дании

  • 27.06.2018, 14:17

Наш спортсмен преодолел дистанцию за 13,63 секунды.

Белорусский легкоатлет Виталий Парахонько победил в беге на 110 м с барьерами на международном турнире в Копенгагене, сообщает БелТА.

Дистанцию белорус преодолел за 13,63 секунды. Вторым финишировал Девон Хилл — 13,72 сек, а бронзовым призером стал Дьюс Картер из Ямайки — 13,79 сек.

В соревнованиях среди женщин в беге на 100 м с барьерами белоруска Руслана Рашкован заняла четвертое место — 13,46 секунды. Победу одержала Рикенетт Стинкамп из ЮАР — 12,99 сек.

Основным международным стартом для белорусских атлетов в этом сезоне станет чемпионат Европы, который с 7 по 12 августа примет Берлин.


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