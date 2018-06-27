Минчанин добился, чтобы его фамилию в паспорте записали белорусской латиницей 2 27.06.2018, 14:21

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На это Александр Тюленев потратил полгода.

Чтобы вместо Tsiulenev'a cтаць Ciulieniev'ym, минчанин Александр Тюленев потратил 4 месяца 2 недели и 2 дня своей жизни на переписку, визиты в паспортные столы и встречи с их сотрудниками, пишет nn.by.

«Если бы мне кто-то сказал с самого начала, что я столько буду бороться за свою фамилию с милицией, я бы только посмеялся», — шутит Александр.

Но пока тянулся весь этот процесс, ему было не до шуток: «Я успел пережить и отчаяние, и лень, и смех, и стыд…».

Александр работает в компании, которая предлагает вентиляционные услуги. Латиницей пользуется лет тридцать, пишет на ней в «Фейсбуке»: «Увидел белорусскую латиницу в первых номерах восстановленной в 90-е годы «Нашей Нивы», стал интересоваться. А теперь мне с ней комфортно, а кириллица, по моему мнению, не имеет перспективы».

Когда подошел срок обмена паспорта, Александр как законопослушный гражданин пришел к паспортистке, заполнил там заявление, вписав имя и фамилию как Aliaksandr Ciulienieŭ. Отдал в окошко. Замечание, мол такое написание неправильное, не заставило себя ждать. Женщина в паспортном столе ссылалась на инструкцию по транслитерации имен МВД №288 от 9 октября 2008 года. Александр, в свою очередь, продемонстрировал ей постановление по картографической транслитерации Государственного комитета по имуществу №38 от 11 июля 2007 года.

Он настаивает: мы имеем свою латиницу, в отношении населенных пунктов правила транслитерации официально утверждены и даже рекомендованы ООН, а фамилии являются такими же именами собственными, как и названия населенных пунктов.

Женщина растерялась и посоветовала обратиться в вышестоящий орган — отдел по гражданству и миграции.

В день, когда туда пришел Александр, начальства на месте не было, но заместители предупредили, что ему будет отказано. Во-первых, они не хотят создавать прецедент («если каждый так начнет, что же это будет?»), во-вторых, у них свои инструкции, а не ооновские и, кроме того, отсутствует техническая возможность выставления диакритических знаков: в официальном ответе на просьбу Тюленева сотрудники отделения даже не нашли знак Ŭ в ворде и дорисовывали его на бумаге вручную.

Основными аргументами «против» были следующие:

- согласно абзацу 25 пункта 74 статьи 10 инструкции МВД 200 от 28.06.2016 г., диакритические знаки не допускаются (кроме апострофа в белорусском и латинском написании!);

- согласно абзацу 23 пункта 74 статьи 10 инструкции МВД 200 от 28.06.2010 г. образец написания берется из таблицы в приложении инструкции МВД 288 от 09.10.2008 г., в ином случае происходит автоматическая транслитерация с белорусской формы согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации.

Но Александр заметил в этих формулировках слабые стороны, поэтому привел свои встречные аргументы.

- Образец написания в приложении инструкции МВД 288 от 09.10.2008 г. не обязателен, а только рекомендован.

- Рекомендациями Международной организации гражданской авиации диакритики в зоне визуальной проверки паспорта допускаются.

- Правила, утвержденные Инструкцией по транслитерации географических названий Беларуси буквами латинского алфавита Государственного комитета по имуществу №38 от 11 июля 2007 года, распространяются на картографические и иные (!) произведения, предназначенные для международного использования.

Далее Тюленев начал писать жалобы: сначала в ГУВД Мингорисполкома. Но получал ожидаемые ответы: в ответах сотрудников отделения по гражданству и миграции нарушений нет.

В этой ситуации, приблизительно через месяц безуспешных попыток изменить латинское написание фамилии, мужчина решает отступить от борьбы за Ŭ: он решил, что процесс пойдет быстрее, если поменять TS na C, поскольку раньше некоторым это удавалось.

Но он ошибался.

Другая паспортистка дала понять, что и такую форму написания отдел по гражданству и миграции не примет: «Если хотите, идите с ними сами договаривайтесь». А там Александра Тюленева уже запомнили.

В ход пошла новая артиллерия аргументов: «Вы на нас жалобы пишете, а у вас дети есть, а кто наших будет кормить, если что-то?». Сотрудники отдела не понимали, как Александр в принципе может занимать их рабочее время на такие мелочи.

Из ГУВД Мингорисполкома приходили очередные отписки. «Это меня разозлило. Я увидел, что никто мое дело по существу не рассматривает, даже ответы пишут, как под копирку, только даты меняют. Я написал жалобу в последнюю милицейскую инстанцию — Департамент гражданства и миграции. Дальше — только суд. Конечно, в таком случае процесс мог бы растянуться на годы, но для меня это уже было дело чести», — рассказывает Александр.

В конце мая из Департамента пришел ответ. «Считаем возможным в качестве исключения (!) удовлетворить вашу просьбу и осуществить транслитерацию фамилии на CIULIENIEU». Наконец, в начале июня Александр получил свой долгожданный паспорт. Правда, просил еще чтобы штампы о браке, детях и регистрации были по-белорусски, но не вышло.

Однако Александр уверен, что все остальное — дело времени: «Этот монолит надо расколупывать. У нас немало пробелов в законодательстве, и этим можно и нужно пользоваться. Главное, хорошо его изучить».

Пока же у семьи есть следующие актуальные задачи: теперь новые паспорта нужно получить жене и детям.