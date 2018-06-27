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Сейм Польши принял поправку в закон об Институте национальной памяти

  • 27.06.2018, 14:31

Поправка отменяет уголовную ответственность.

Польский Сейм принял изменения в закон об Институте национальной памяти, отменяющие положение об уголовной ответственности. Изменения поддержали 288 депутатов, против выступили 25 народных избранников, пятеро – воздержались от голосования, сообщает «Радио Польша».

С инициативой в срочном порядке внести изменения в Закон об ИНП выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, положения об уголовной ответственности «начали действовать контрпродуктивно».

Напомним, законом об ИНП, который вступил в силу 1 марта, было предусмотрено, в частности, наказание в виде лишения свободы за присвоение польскому народу или польскому государству ответственности за преступления, которые совершила нацистская Германия. Это вызвало волну возмущений, в частности, в Израиле, США и Украине.


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