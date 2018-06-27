Wiener Zeitung: Все чаще заметно, что Лукашенко нервничает 5 27.06.2018, 14:39

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Австрийское издание сомневается в прочности диктаторского режима в Беларуси.

Держит ли правитель Беларуси все под своим контролем? Это вопрос, считает журналист австрийского издания Wiener Zeitung Герхард Лехнер.

"Лукашенко, будучи в прошлом руководителем колхоза, учился политике не на партийных собраниях, а в бане родной деревни, - утверждает журналист. - Своих министров и других подчиненных он, как его российский коллега Владимир Путин, охотно отчитывает на публике и перед камерами, чтобы продемонстрировать свой "авторитет".

В последнее время все чаще создается впечатление, что он нервничает, отмечает Лехнер. Так, недавно 64-летний диктатор заявил: если экономическое положение Белоруссии не улучшится, она может потерять свою независимость и "надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги".

"Нетрудно догадаться, какого государства опасается Лукашенко, - России. Климат между Минском и Москвой ощутимо ухудшается уже не первый год. И это при том, что Беларусь является ближайшим союзником России, а Лукашенко можно назвать кем угодно, но не русофобом", - комментирует журналист.

При власти Путина отношения Минска и Москвы постепенно ухудшались прежде всего в вопросах торговли. Так, Кремль обвинял своего белорусского соседа в обходе российских санкций против ЕС. Россия наложила запрет на импорт определенных продуктов питания из Беларуси, между странами снова был введен пограничный контроль. За последние 18 лет постоянно возникали и серьезные разногласия по поводу цен на газ, говорится в статье.

Но сильнее всего Лукашенко испугался в 2014 году, после Евромайдана в Украине, аннексии Крыма и последовавшей за ней войны на Донбассе. "Он видит для себя угрозу как с Запада, так и с Востока: он боится западной политики в сфере прав человека и грозящей ему смены режима, а также российских притязаний, которые могут подорвать его власть в Беларуси", - поясняет Лехнер.