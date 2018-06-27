Евгений Липкович: Лукашенко 24 года водит белорусов вокруг болота 27.06.2018, 13:00

Евгений Липкович

Фото: facebook

Почему властей не смущают миллионные траты на парад 3 июля?

3 июля в Минске пройдет парад в честь так называемого дня независимости. В этом году парадом пройдут около 4000 военнослужащих и более 260 единиц боевой и не только техники. На помпезное мероприятие собираются потратить $2,5 миллиона.

Гусеничная техника уже въехала в город и портит столичный асфальт. 4 июля свой День независимости празднуют США. Но Вашингтон решил отказаться от парада гусеничной техники.

Как так получилось, что США, со своим огромнейшим бюджетом, заботится о качестве дорожных покрытий, а Беларусь - нет?

Cайт Сharter97.org решил задать этот вопрос известному блогеру Евгению Липковичу:

- Мы «свободная страна», что нам эти Штаты. Хотим портить асфальт - будем портить. Я, конечно же, иронизирую.

Безусловно, можно списывать все эти парады на безвкусицу и советщину, но, может, власти видят в них другой смысл.

Может, они думают, что парады имеют древние библейские корни. Подобные шествия стали традицией после того, как евреи вышли из Египта.

Может, белорусы переняли такие традиции от них? Моисей сорок лет водил народ Израиля по пустыни. А Беларуси повезло меньше. Лукашенко 24 года водит всю страну вокруг болота.