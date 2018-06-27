Где в Беларуси чаще всего дают взятки 1 27.06.2018, 14:55

Количество коррупционных преступлений выросло в два раза.

Количество всех видов преступлений снизилось, а коррупционных - выросло в два раза. В ходе пресс-конференции заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук назвал сумму ущерба стране от коррупционных преступлений, пишет «Экономическая газета».

Общее число зарегистрированных преступлений за январь-май 2018 года (33861) снизилось на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (36860), рассказал Алексей Стук. Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения составил 35,6.

«Прокуратурой реализован комплекс мер для стабилизации криминогенной обстановки в стране, что способствовало сокращению преступлений. Уменьшилось количество преступлений всех категорий - рецидивов, организованной преступности, краж, хулиганств и т.д.», отмечает А. Стук.

Вместе с тем, по его словам, вызывает тревогу рост преступлений, связанных с оборотом наркотиков в Минске и Минской области, а также рост насилия в семье.

Заместитель прокурора отметил рост преступлений коррупционной направленности – за 5 месяцев их учтено уже 1107. По сравнению с прошлым годом (584) он составил почти два раза. По мнению А. Стука, это связано как с активностью оперативных служб, так и с рассмотрением судами многоэпизодных уголовных дел.

«Наибольшее число преступлений зарегистрировано в сферах транспорта – 192, промышленности – 132, госуправления - 118, здравоохранения – 114, строительства – 98 и образования – 89. Материальный ущерб от коррупционных преступлений составил 8 млн. 800 тыс. рублей. Ущерб возмещен в ходе следствия на 36,5%, а на имущество лиц, совершивших эти преступления, наложен арест на сумму 10 млн. 728 рублей», рассказал П. Стук.

Заместитель прокурора рассказал о наиболее характерных видах таких преступлений – это незаконное проведение процедур закупок, неправомерное предпочтение интересов определенных физических лиц, использование служебного положения при решении личных вопросов.