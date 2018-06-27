Один из крупнейших швейцарских банков сворачивает операции в России 1 27.06.2018, 15:10

Фото: Arnd Wiegmann /Reuters

Решение вызвано ситуацией в российской экономике.

Еще один западно-европейский банк принял решение сократить присутствие в России на фоне ухудшения отношения иностранных инвесторов, геополитической напряженности и слабого роста экономики, сообщает finanz.ru.

Вслед за Deutsche Bank, Barclays и Royal Bank of Scotland увольнения в московском офисе проводит Credit Suisse Group, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Второй по размеру активов банк Швейцарии отправил главу отдела по операциям с российскими акциями в бессрочный отпуск и закрывает отдел аналитики в РФ.

Фархан Казми, управляющий директор и глава отдела по операциям с акциями в Москве, может не вернуться к работе из отпуска с открытой датой, сказали источники Bloomberg.

По словам одного из них, отдел аналитики акций с локальным листингом и сейлз-обслуживание базирующихся в РФ клиентов также будут закрыты. В результате реорганизации компанию покинут менее пяти человек, сказали источники, просившие об анонимности в связи с непубличным характером решения. Казми отказался от комментариев.

Credit Suisse продолжит покрывать компании с двойным листингом, сказал один из источников. Банк на внутреннем уровне объявил, что создает новый трейдинговый хаб в Лондоне, предлагающий различные услуги, включая сейлз-трейдинг и исполнение сделок, сообщил источник, знакомый с этими планами. Хаб будет покрывать всю Европу, Ближний Восток и Африку, обслуживая и российских клиентов.

Сворачивание операций в Москве происходит в то время, как швейцарский банк приближается к завершению трехлетнего проекта по возвращению фокуса на свои основные рынки и управление активами состоятельных клиентов.

"Изменения в нашей аналитической платформе - минимальны и относятся к небольшому количеству акций с локальным листингом в Москве. Россия остается важным рынком для Credit Suisse и наша приверженность предоставлять лучший сервис по управлению акциями неизменна", - отметила пресс-служба банка.