В Ирландии задержаны 20 тысяч сигарет из Беларуси 27.06.2018, 15:16

Общая стоимость сигарет в продаже была бы равна 11 тысяч евро.

Ирландская таможня обнаружила две партии контрабандных сигарет, отправленных в эту страну из Беларуси. Такую информацию сообщает «Беларусь и мир» cо ссылкой на новостной сайт newstalk.com.

В один из дней проверяющие в Дублине нашли 10 тысяч сигарет бренда NZ Gold. Они были скрыты в упаковке с надписью «Изоляционное оборудование».

Ранее после обыска в одном из домов в городе Лукан недалеко от Дублина задержали еще 10 тысяч сигарет с тем же обозначением на упаковке. В связи с этим были допрошены 50-летние мужчина и женщина.

Общая стоимость данных 20 тысяч сигарет в продаже была бы равна 11 тысяч евро. А это значит, что ущерб бюджету составил бы 8 870 евро, пишет newstalk.com.