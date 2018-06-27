Солигорчане – защитникам Куропат: Шахтеры вас поддерживают 27.06.2018, 15:21

Фото: «Радыё Свабода»

Среди шахтеров много неравнодушных и недовольных властью.

Протоколы от ГАИ, от одних посетителей - слова благодарности, от других - угрозы. Сегодня 27-й день вахты в Куропатах у ресторана «Поедем поедим», закрытия которой требуют независимые активисты и сторонники различных демократических организаций.

Нина Багинская делится с «Радыё Свабода» своим рецептом поддержания бодрости в течение пикетирования:

«Хорошо завтракаю утром и беру с собой поесть. Бывает, люди привозят, в основном попить, так как стоит зной. А из ресторана, разумеется, нам ничего не приносят», - смеется активистка.

Лицеист Арсений во время пикетирования питается минимально:

«Да тут есть не хочется. В крайнем случае покупаю кофе с булочкой на автозаправке. Родители деньги дают, но кофе здесь дорогой».

Майя Наумова говорит, что иногда поесть пикетчикам привозят совсем посторонние люди: «В воскресенье девушка лет 25 привезла печенье и 2 пачки сока».

Ольга Николайчик вспомнила спонсоров: «Ольга Галецкая привозила полведра черешни. В зной неизвестные ребята привозили «Боржоми».

Вчера под вечер к пикету на автомобиле приехала молодая женщина. Активисты решили, что перед ними посетительница ресторана, но женщина, которая представилась Татьяной, достала сумку с водой и печеньем, сказала «Спасибо вам» и уехала.

Еще через полчаса так же к пикетчикам подошла молодая пара. Представились: «Александр и Татьяна, из Солигорска».

«Мы хотим вас поблагодарить за то, что вы делаете. И знайте, у нас в Солигорске о вас знают и вас поддерживают. Мои коллеги, кто работает на «Беларуськалии», и шахтеры тоже. Среди шахтеров много неравнодушных и недовольных властью», - сказал Александр.