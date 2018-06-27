РИА «Новости»: Послом РФ в Беларуси могут назначить бывшего премьера Чечни
- 27.06.2018, 15:39
Михаил Бабич может сменить на посту Сурикова.
Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич может быть назначен послом России в Белaруси, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Он не будет переназначен полпредом в ПФО. Рассматривается вариант о назначении его послом в Белaрусь", — сказал собеседник агентства.
С ноября 2002 года по февраль 2003 года — Михаил Бабич занимал пост председателя Правительства Чеченской Республики.