РИА «Новости»: Послом РФ в Беларуси могут назначить бывшего премьера Чечни 27.06.2018, 15:39

Михаил Бабич

Фото: РИА «Новости»

Михаил Бабич может сменить на посту Сурикова.

Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич может быть назначен послом России в Белaруси, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Он не будет переназначен полпредом в ПФО. Рассматривается вариант о назначении его послом в Белaрусь", — сказал собеседник агентства.

С ноября 2002 года по февраль 2003 года — Михаил Бабич занимал пост председателя Правительства Чеченской Республики.